NYT: Americké tajné služby sa myslia, že za atentátom na Duginovú je Ukrajina

Americké spravodajské služby sa domnievajú, že časť ukrajinskej vlády schválila augustový bombový útok, pri ktorom zahynula dcéra ultranacionalistického ruského ideológa Alexandra Dugina, píše americký denník The New York Times (NYT).

Dvadsaťdeväťročná Darja Duginová zomrela 21. augusta pri explózii auta neďaleko Moskvy. Ruská tajná služba FSB z činu obvinila ukrajinské spravodajské služby. Kyjev zapojenie svojich občanov či spravodajských služieb do atentátu dôrazne odmietol.

Spojené štáty sa na útoku nijako nepodieľali, či už poskytnutím spravodajských informácií alebo inej pomoci, píše NYT s odvolaním sa na nemenovaných amerických činiteľov. Americkí predstavitelia tiež poznamenali, že o operácii nevedeli vopred a že by sa proti zabitiu Duginovej postavili, keby to s nimi konzultovali. Po atentáte americkí predstavitelia podľa zdrojov NYT svoje ukrajinské náprotivky napomenuli.

Hodnotenie ukrajinskej účasti na útoku, o ktorom médiá doteraz neinformovali, dostala americká vláda minulý týždeň. Ukrajina bezprostredne po útoku odmietla, že by sa na atentáte podieľala, a vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia toto tvrdenie zopakovali, keď sa ich pýtali na hodnotenie amerických spravodajských služieb.

Hoci Rusko na atentát nijako konkrétne neodpovedalo, Spojené štáty sa obávajú, že podobné útoky majú skôr symbolickú hodnotu, ale nemajú vplyv na situáciu na bojisku a mohli by Moskvu vyprovokovať k tomu, aby podnikla útoky proti ukrajinským činiteľom. Predstavitelia USA sú podľa NYT frustrovaní z netransparen­tnosti Ukrajiny ohľadom jej vojenských a tajných plánov, najmä na území Ruska.

Od začiatku vojny ukrajinské bezpečnostné služby preukázali, že sú schopné preniknúť do Ruska a vykonávať sabotážne operácie. Zabitie Duginovej by však bolo jednou z doteraz najodvážnejších operácií a dokazovalo by, že sa Ukrajinci môžu dostať veľmi blízko k prominentným Ru­som.

Niektorí americkí predstavitelia majú podozrenie, že skutočným cieľom operácie bol otec Duginovej, ruský ultranacionalista Alexander Dugin, a že sa agenti, ktorí atentát vykonali, sa domnievali, že bude vo vozidle so svojou dcérou. Dugin je jedným z najvýraznejších ruských hlasov vyzývajúcich na zintenzívnenie ruského ťaženia na Ukrajine a je zástancom agresívneho a imperialistického Ruska, píše NYT.

Americkí predstavitelia, ktorí hovorili o spravodajských informáciách, neprezradili, ktoré časti ukrajinskej vlády údajne misiu schválili, kto útok vykonal, ani či misiu osobne posvätil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predstavitelia USA, ktorí boli o ukrajinskej akcii a americkej reakcii informovaní, hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, aby mohli hovoriť o tajných informáciách a citlivých záležitostiach diplomacie. Neuviedli, kto z americkej vlády ukrajinskú stranu napomenul, ani ako na to Ukrajinci reagovali.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak na žiadosť o komentár k hodnoteniu amerických spravodajcov odpovedal, že sa ukrajinská vláda na zabití Duginovej nepodieľala.

„Znovu zdôrazňujem, že akákoľvek vražda v čase vojny v tej či onej krajine musí mať nejaký praktický význam,“ povedal v utorok NYT. „Mala by plniť nejaký konkrétny účel, taktický alebo strategický. Niekto ako Duginová nie je pre Ukrajinu taktickým ani strategickým cieľom,“ dodal. Na území Ukrajiny sú podľa neho iné ciele, ako napríklad „kolaboranti a predstavitelia ruského velenia“.