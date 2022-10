Pri potopení sa dvoch lodí pri Grécku zahynulo 15 ľudí

Ďalšia loď sa potopila o niekoľko stoviek kilometrov na západ, neďaleko ostrova Kythéra. Loď s približne 100 utečencami narazila na skaly a stroskotala. Doteraz sa podarilo zachrániť 30 ľudí. More v regióne pri obci Diakofti bolo rozbúrené, vietor dosahoval rýchlosť 70 kilometrov za hodinu. „Videli sme, ako loď narazila do skál a ľudia vyliezli na tie skaly, aby sa zachránili. Bol to neuveriteľný pohľad,“ povedal jeden z miestnych obyvateľov. „Všetci miestni ľudia išli do prístavu a snažili sa pomôcť,“ dodala.

Čítajte viac Dočasné kontroly sa predlžujú. Hranice s Balkánom hlásia najväčší nápor migrantov od roku 2015

Hasiči sa migrantom snažili dať lano, aby im pomohli vyliezť cez útesy na pobrežie. Z miestnej školy vznikol útulok pre zachránených. Počas dnešného dňa by mali do oblasti doraziť aj potápači.

Kythéra leží blízko najjužnejšieho výbežku Peloponézskeho polostrova a obvyklým cieľom utečencov nebýva. Väčšina utečencov totiž mieri na ostrovy v Egejskom mori ako sú práve Lesbos, Chios či Samos, ktoré sú od tureckého pobrežia vzdialené len pár desiatok kilometrov.

Grécko silne zasiahla migračná kríza z rokov 2015 a 2016, keď do Grécka prišiel zhruba milión ľudí utekajúcich pred vojnou a chudobou v Sýrii, Iraku a Afganistane, prevažne cez Turecko. Počet prichádzajúcich migrantov od tej doby prudko klesol, avšak ako grécke úrady uviedli, v poslednej dobe zaznamenali opäť nárast počtu pokusov o vstup do krajiny cez grécke ostrovy a pozemnú hranicu s Tureckom.