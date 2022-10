WHO po úmrtiach 66 detí vyšetruje sirupy proti kašľu

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala v stredu varovanie v súvislosti so štyrmi druhmi sirupov proti kašľu a nachladnutiu od indickej spoločnosti Maiden Pharmaceuticals, ktoré by údajne mohli súvisieť so smrťou 66 detí v západoafrickej Gambii. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

WHO tiež upozornila, že kontaminované liečivá mohli byť distribuované aj do iných krajín.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že tieto sirupy by mohli byť „potenciálnou príčinou zlyhania obličiek a úmrtí 66 detí“. Dodal tiež, že WHO začala ďalšie vyšetrovanie farmaceutickej firmy, ktorá uvedené sirupy vyrába, ako aj indických kontrolných orgánov.

Záruky kvality neposkytol

„Do dnešného dňa predmetný výrobca neposkytol Svetovej zdravotníckej organizácii záruky kvality a bezpečnosti týchto liekov,“ vyhlásila WHO. Dodala, že laboratórna analýza vzoriek dokazuje, že sirupy sú kontaminované „nadmerným množstvom dietylénglykolu a etylénglykolu“.

Tieto látky sú pre ľudský organizmus jedovaté a môžu spôsobiť až smrť, približuje AFP. Otrava sa môže prejaviť „bolesťou brucha, zvracaním, hnačkou, problémami s močením, bolesťou hlavy a psychickými problémami, ale aj akútnym zlyhaním obličiek, ktoré môže viesť až k smrti“.

Ešte v priebehu septembra požiadalo gambijské ministerstvo zdravotníctva nemocnice, aby po tom, čo zomrelo 28 detí na zlyhanie obličiek, prestali používať jeden druh paracetamolového sirupu.

Podľa údajov, ktoré WHO získala od indického úradu na kontrolu liečiv, boli kontaminované sirupy exportované len do Gambie. Organizácia však nevylučuje, že sa tieto lieky mohli prostredníctvom neregulovaného či čierneho trhu dostať aj do iných afrických krajín.

„Výrobca mohol na dôvažok použiť tie isté látky i na výrobu iných liekov a vyvážať ich v rámci krajiny či do zahraničia. Nie je preto vylúčené, že sa dostali do celého sveta,“ upozornila WHO. Vyzvala tiež všetky krajiny, aby tieto produkty stiahli z trhu a zabránili tak poškodeniu zdravia pacientov.