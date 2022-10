Lúpež storočia. Putin berie Kyjevu jadrovú elektráreň

Putin nariadil prevzatie Záporožskej jadrovej elektrárne prezidentským dekrétom. Ruskej vláde prikázal "zabezpečiť, aby jadrové zariadenia Záporožskej jadrovej elektrárne a ďalší majetok nevyhnutný na realizáciu jej činnosti boli prijaté do federálneho vlastníctva“, stojí v dokumente. Dekrét podpísal v stredu, krátko po tom, čo svojím podpisom formálne zavŕšil proces anexie štyroch okupovaných ukrajinských oblastí, s bábkovými vládami ktorých minulý piatok uzavrel dohodu o pričlenení k Rusku.

„Záporožská jadrová elektráreň sa teraz nachádza na území Ruskej federácie, a preto by mala byť prevádzkovaná pod dohľadom našich príslušných úradov,“ citovala námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Veršinina agentúra RIA Novosti.

Tá brošňa je moja

Kyjev rozhodnutie Moskvy označil za sprostú lúpež, podobnú drancovaniu, ktoré ruskí vojaci páchajú na okupovaných územiach. „Pozrite sa, ako sa to dá! Môžete prísť k niekomu do bytu, kadečo tam ukradnúť a povedať, to je v poriadku, na to všetko sa vzťahuje moja jurisdikcia. Podpísal som dekrét, že táto brošňa je odteraz moja a tieto dva magnetofóny sú tiež moje,“ citoval poradcu ukrajinského prezidenta Mychaila Podoľaka telegramový kanál Echo.

V rovnaký deň ako Putin zveril správu klenotu ukrajinskej jadrovej energetiky do rúk ruskej monopolnej firmy Rosatom, šéf ukrajinskej štátnej spoločnosti Enerhoatom Petro Kotin vyhlásil, že osobne preberá vedenie Záporožskej jadrovej elektrárne.

Putin tiež nariadil vláde vytvoriť štátny podnik zaisťujúci bezpečnosť obrej jadrovej elektrárne, ktorá v Rusku čo do výkonu nemá páru. Tento kolos sa nachádza na juhovýchode Ukrajiny v Záporožskej oblasti pri meste Enerhodar, ktoré Rusi okupujú od začiatku marca. So svojím celkovým výkonom 6000 MW šesť reaktorov elektrárne pred vojnou vyrábalo asi polovicu jadrovej energie Ukrajiny a viac ako pätinu celkovej energie vyprodukovanej v krajine.

Enerhoatom na Putinov dekrét zareagoval pripomienkou, že podľa rozhodnutia prezidenta Volodymyra Zelenského sú všetky ruské právne akty porušujúce zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny neplatné od samého začiatku a nemajú žiadne právne dôsledky.

„Záporožská jadrová elektráreň bude ďalej pracovať na Ukrajine, v súlade s ukrajinskými zákonmi, v ukrajinskom energetickom systéme a v rámci Enerhoatomu,“ zdôraznila ukrajinská firma.

Generálny riaditeľ Kotin v stredu vyhlásil, že osobne preberá vedenie Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú už sedem mesiacov okupujú ruské invázne jednotky. Doterajšieho generálneho riaditeľa zariadenia Ihora Murašova zadržala minulý piatok ruská hliadka. „Správa elektrárne bola prevedená do Kyjeva počnúc okamihom, keď okupanti uniesli generálneho riaditeľa Murašova,“ citovala Kotina agentúra Ukrinform. Všetky rozhodnutia týkajúce sa prevádzky atómovej elektrárne sa podľa neho budú odteraz prijímať v centrále Enerhoatomu.

Nútia do kolaborácie

Murašova uniesli po tom, čo odmietol podpísať dokument o spolupráci s Rosatomom. Uplynulý pondelok televízny kanál Rossija-24 odvysielal príspevok, v ktorom sa Murašov údajne priznáva k prepojeniu s ukrajinskými tajnými službami. Televízny kanál ukázal zábery, ako Murašova vyhostili na územie kontrolované Kyjevom „za diskreditáciu orgánov Ruskej federácie“.

Hoci Záporožskú jadrovú elektráreň okupujú ruské invázne sily, stále ju obsluhuje ukrajinský personál, na ktorý má dozerať asi dvadsať pracovníkov Rosatomu. Pred inváziou bolo v elektrárni zamestnaných vyše 11-tisíc ľudí, koľko z nich tam pracuje dodnes, to nie je známe.

Isté je len to, že Rosatom si chce udržať ukrajinský personál, pretože zaškolenie nových zamestnancov by mu mohlo trvať až 8–10 rokov, povedal pre BBC zdroj zo záporožskej elektrárne. Podľa agentúry Bloomberg okupačné úrady vyvíjajú na ukrajinský personál nátlak, aby do dvoch týždňov uzavrel pracovné zmluvy s Rosatomom. Viaceré zdroje pre BBC potvrdili, že zamestnanci elektrárne čelia vyhrážkam, že ak nepodpíšu nové pracovné zmluvy s Rosatomom, odvedú ich do armády a prinútia bojovať na strane Ruska.

MAAE krádež neuzná

Moskva sa rozhodla prisvojiť si záporožskú elektráreň v čase, keď na Ukrajinu prichádza šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. Z Kyjevu má vzápätí namierené do Moskvy. Argentínčan na Twitteri zdôraznil, že potreba vytvorenia ochrannej zóny okolo elektrárne je „dôležitejšia než kedykoľvek predtým“.

V Kyjeve Grossi potvrdil, že Záporožská jadrová elektráreň, „prirodzene“, aj naďalej patrí Ukrajine.

„Pre nás je samozrejmé, že vlastníkom elektrárne je Enerhoatom, keďže ide o ukrajinské zariadenie,“ citovala šéfa MAAE agentúra AFP.

„Čo sa týka bezpečnosti, zabezpečenia a technickej prevádzky tohto závodu budeme sa naďalej riadiť dohodami, ktoré máme uzavreté s Ukrajinou,“ dodal Grossi s tým, že MAAE je medzinárodná organizácia, ktorá sa musí riadiť medzinárodným právom, a to nepripúšťa možnosť anexie územia iného štátu.

Rokovania o vytvorení demilitarizovanej zóny okolo jadrovej elektrárne sa pod patronátom MAAE začali už v auguste. Podľa blogu Rybar, v ktorom publikujú ruskí vojenskí korešpondenti, sa Moskva tomuto plánu medzinárodnej agentúry v zásade nebráni. „Musí sa však implementovať podľa našich podmienok,“ píše Rybar na Telegrame. Háčik je však podľa neho v tom, že v rámci demilitarizácie by sa mali zjavne stiahnuť nielen ukrajinské, ale aj ruské sily. „Vzhľadom na krajne nestabilnú líniu frontu v oblasti by sa stiahnutie ruských delostreleckých jednotiek prejavilo v teréne mimoriadne negatívne,“ upozorňujú vojenskí korešpondenti.

Nervozita v Moskve vládne aj v súvislosti s možnou reakciou MAAE na nelegálne vyvlastnenie najväčšej ukrajinskej elektrárne. Politológ Sergej Markov, ktorý má povesť prokremeľského propagandistu, na Telegrafe upozornil, že tento krok môže Moskvu vyjsť veľmi draho, ak „MAAE vstúpi do konfliktu s Rosatomom a zablokuje mnohé jeho zmluvy vo svete za desiatky miliárd dolárov“.