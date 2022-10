ONLINE: Hrozba jadrovej skazy je najvyššia od kubánskej krízy, varuje Biden

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 226. deň

Biden varuje pred rizikom jadrového armagedonu VIDEO: Mobilizácia. Takto prebieha výcvik ruských odvedencov.

5:55 Riziko jadrovej apokalypsy je podľa amerického prezidenta Joea Bidena najvyššie od kubánskej raketovej krízy z roku 1962, pretože ruskí predstavitelia hrozia možnosťou použiť jadrové zbrane po tom, keď utrpeli vážne neúspechy vo vojne proti Ukrajine. Tú sami pred ôsmimi mesiacmi rozpútali.

Ruský prezident Vladimir Putin „nežartuje, keď hovorí o použití taktických jadrových zbraní či biologických alebo chemických zbraní, pretože jeho armáda je takpovediac vysoko neefektívna“, povedal Biden podľa tlačových agentúr AP a AFP.

„Nečelili sme vyhliadke na armagedon od čias (prezidenta Johna Fitzgeralda) Kennedyho a kubánskej raketovej krízy,“ poznamenal počas zbierania prostriedkov na kampaň demokratov pred voľbami senátorov. „Máme do činenia, prvýkrát od kubánskej raketovej krízy, s priamou hrozbou použitia jadrových zbraní, ak sa veci budú vyvíjať tak ako doteraz,“ dodal.

Biden tiež spochybnil ruskú jadrovú doktrínu a varoval, že aj použitie taktickej zbrane s nižším učinom by sa mohlo rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť celosvetovú skazu. „Nemyslím si, že by bolo možné ľahko použiť taktickú zbraň bez toho, aby to neskončilo armagedonom,“ povedal Biden.

Americkí predstavitelia niekoľko mesiacov varovali pred vyhliadkou, že by Rusko mohlo na Ukrajine použiť zbrane hromadného ničenia, pretože na bojisku čelí sérii neúspechov. Ešte tento týždeň však uviedli, že nezaznamenali žiadnu zmenu ruských jadrových pri ruských jadrových silách, ktorá by vyžadovala zmenu pohotovosti jadrových síl USA.

Ruský prezident Vladimir Putin, čeliaci húževnatému ukrajinskému odporu, ktorý za silnej pomoci Západu trvá už 225 dní, vo svojich prejavoch varoval, že je odhodlaný použiť „všetky dostupné prostriedky“, aby si udržal okupované ukrajinské územia, ktoré sa rozhodol pripojiť k Rusku. Ale tieto anektované územia sa zmenšujú spolu s tým, ako ukrajinská armáda postupuje na východe a juhu krajiny. Putin sa tiež domnieva, že Západ chce zničiť Rusko.

Kubánska kríza vypukla následkom rozmiestnenia sovietskych rakiet na ostrove, ovládnutom Fidelom Castrom. Po odhalení rakiet Spojené štáty vyhlásili námornú blokádu Kuby. Krízu, hroziacu v októbri 1962 rozpútaním jadrovej vojny, sa nakoniec podarilo urovnať a svet sa vrátil do studenej vojny.