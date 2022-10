Na oslavy Putinových 70. narodenín v Rusku nie je nálada

Putin, ktorý zastáva prezidentský úrad so štvorročnou prestávkou už od roku 2000, sa ocitol v neľahkej situácii po tom, čo svojím vpádom na Ukrajinu vyvolal najväčšie napätie vo vzťahoch so Západom od kubánskej krízy v roku 1962. Ruská armáda na Ukrajine navyše posledný mesiac čelila jednej čiastkovej porážke za druhou a kritika ruského ťaženia už zaznieva aj od z radov ruských podporovateľov voj­ny.

„Vlastencovi číslo jeden na celom svete, prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Vladimirovičovi Putinovi je dnes 70 rokov! Vítame tento význačný deň mimoriadne vrelo a s nadšením,“ napísal čečenský vodca Kadyrov, ktorý sám neraz kritizoval stav „špeciálnej vojenskej operácie“, teda ruskej invázie na Ukrajinu. V Čečensku tento autoritársky líder už skôr pri príležitosti prezidentových narodenín ohlásil napríklad dostihy alebo otvorenie centra pre olympijskú prípravu džudistov pomenovaného po Putinovi, ktorý sa džudu venoval.

Ironické poznámky týkajúce sa Putinových narodenín sa naopak objavujú v ukrajinských médiách, ktoré upozorňujú na videoprejav ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova určený ruským vojakom. Reznikov v deň Putinových narodenín zopakoval, že Ukrajina už so súčasným šéfom Kremľa rokovať nebude, vykreslil ruského lídra ako slabocha. „Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jazdí na front. Napríklad do ostreľovaného Lysyčanska alebo do oslobodeného Iziumu. Náš prezident je so svojou armádou. A kde je váš?“ povedal Reznikov.

V Rusku sa Putin pompéznych osláv pravdepodobne nedočká, napísal server Meduza. „Po inaugurácii ruského kola v Moskve je jasné, že teraz je lepšie nič nesláviť, nie je na to doba. Guvernéri dokonca uvažujú, že obmedzia výdavky na novoročné oslavy. Peniaze na rozhadzovanie teraz nikto nemá,“ povedal portálu nemenovaný zdroj blízky Kremľu. V čase, keď sa v septembri sťahovali ruskí vojaci od strategického Iziumu na severovýchode Ukrajiny, Putin v Moskve slávnostne uvádzal do prevádzky obrie ruské kolo. Na atrakcii sa však hneď v prvý deň objavili technické problémy a koleso muselo byť neustále zastavované, čo si škodoradostne všímali médiá.

Iný zdroj Meduzy má ešte ďalšie vysvetlenie pre umiernenosť osláv Putinových narodenín: „Načo pripomínať, že náš prezident je už nejaký čas dôchodca?“

Na tento ný deň pripadá aj výročie vraždy ruskej novinárky a Putinovej odporkyne Anny Politkovskej. Smrť Politkovskej, ktorá okrem iného kritizovala ruský postup pri vojne v Čečensku a ktorá bola zastrelená v Moskve 7. októbra 2006, doteraz nebola plne objasnená. Niektoré ruské médiá špekulovali o podiele ruských tajných služieb a uvažovali, či pre spáchanie tohto zločinu bol deň Putinových narodenín vybraný náhodne.