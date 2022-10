Ukrajinci šliapu ako hodinky, ruské elity sa boja. Niekto za neúspechy musí zaplatiť

Už sedem mesiacov trvajúca ruská invázia na Ukrajinu uvrhla ruskú vládnucu elitu do neistoty, uvádza zdroje denníka The Guardian. Nedávne neúspechy Ruska na bojisku, kde aj tento týždeň ukrajinské sily pokračujú v dobývaní Moskvou okupovaného územia, viedli vo vnútri ruského vedenia k bezprecedentnému rozkolu. Kremeľ vnútorné spory podporuje tým, že hľadá obetného baránka, ktorý ponesie za vojenské zahanbenie vinu.

Niektorí ambiciózni predstavitelia ruského vedenia vo vzniknutom chaose zavetrili príležitosť a Kremľu predložili návrhy, ako zvrátiť neúspešnú vojnu alebo nepodarenú mobilizáciu. Iní sa k sebe snažia nepriťahovať pozornosť a udržať sa pri moci, prípadne sa vyhnúť trestu. Západné spravodajské agentúry hlásia vysokú mieru nespokojnosti v ruskej armáde a medzi elitou krajiny. Niektoré dokonca naznačujú, že by mohlo dôjsť k prevratu.

Otvorené vojna Šojguovi

Dvaja z najznámejších spojencov ruského prezidenta Vladimíra Putina, čečenský vodca Ramzan Kadyrov a podnikateľ Jevgenij Prigožin, otvorene vyhlásili vojnu ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi a jeho generálom kvôli sérii vojenských neúspechov.

„Putin má deštruktívnu povahu, poštváva proti sebe rôzne frakcie, aby videl, čo bude mať najlepší výsledok,“ uviedol nemenovaný bývalý úradník ruského ministerstva obrany, ktorý pracoval so Šojgom aj Prigožinom. Rivalita medzi oboma mužmi je podľa neho dlhodobá a siaha až k založeniu žoldnierskej Wagnerovej skupiny v roku 2014.

Prigožin ale našiel nepravdepodobného spojenca v Kadyrovovi, nestálom vodcovi Čečenska, ktorý si v severokavkazskej republike výmenou za lojalitu Rusku zriadil osobné léno. Napriek tomu sa Kadyrov nedávno prejavil ako jeden z najtvrdších kritikov ruského ministerstva obrany. Krátko po ruskej porážke minulý týždeň pri Lymane, kľúčovom železničnom uzle v ukrajinskej Doneckej oblasti, začal Kadyrov ostrý slovný útok voči ruskému generálnemu štábu a veliteľovi Centrálneho vojenského okruhu Alexandrovi Lapinovi, zodpovednému za obranu mesta.

„Hanba nie je v tom, že by Lapin bol neschopný,“ napísal Kadyrov na telegrame. „Ide o to, že ho zhora kryje vedenie generálneho štábu. Čo sa mňa týka, tak by som z neho urobil vojaka, zobral mu vyznamenanie a poslal ho s puškou na front, aby tú hanbu zmyl krvou,“ uviedol čečenský líder.

„Krásne, Ramzan, len tak ďalej,“ odpovedal Prigožin. „Tieto syčiaky by mali posielať na front so samopalmi a bosé,“ dodal podnikateľ.

Putinova hra nefunguje

Putin už roky štve svojich podriadených proti sebe, aby sa nespojili proti nemu. „Táto vyvažovacia hra by mohla dobre fungovať v dobách mieru, ale práve teraz odvádza pozornosť od vojnového úsilia,“ uviedol bývalý Putinov poradca Marat Gelman, súčasný kritik Kremľa.

Podobné verejné roztržky sú „nové, dôležité, ale aj bezprecedentné“, domnieva sa ruský politológ Dmitrij Oreškin. „Tak otvorený a verejný boj medzi elitami o Putinovu pozornosť sme ešte nezažili,“ dodáva.

Kadyrov a Prigožin nie sú jediní, ktorí sa obuli do ruskej armády. Svoje výhrady majú aj televízni propagandisti Margarita Simonjanová a Vladimír Solovjev, ktorí otvorene kritizovali odvody aj armádu. „Naši ľudia nie sú hlúpi,“ vyhlásil Andrej Kartapolov, bývalý armádny veliteľ a šéf obranného výboru ruskej Štátnej dumy, a zároveň obvinil armádu, že vo svojich každodenných správach o vojne klame. „Vidia, že im nehovoria pravdu,“ povedal.

Ruskom dosadený predstaviteľ okupačnej správy na Ukrajine dokonca navrhol, aby sa Šojgu kvôli zlyhaniam v ukrajinskom konflikte zastrelil.

Tri zjavné zlyhania

„Kremeľ hľadá, na koho zvaliť vinu. Sú tu tri zjavné zlyhania: začiatok vojny, nedávne vojenské neúspechy a spackaná mobilizácia,“ povedal Gelman. Ako obetní baránkovia sa zjavne ponúkajú práve Šojgu a ďalší vrcholní predstavitelia armády.

Kontakt ruskej investigatívnej novinárky Jevgeniji Albacovej odhaduje, že najmenej 70 percent vedúcich predstaviteľov ruskú vojnu proti Ukrajine odmieta. Iná nemenovaná novinárka z ruskej štátnej televízie uviedla, že veľkú časť politickej elity zachvátil „intenzívny strach“.

„Čím vyššie idete, tým väčšie zúfalstvo cítite. Panuje všeobecné povedomie, že vojnu nemožno vyhrať,“ povedala Albacová. Je podľa nej ale nepravdepodobné, že by odpor k vojne ohrozil samotného Putina.

„Aby došlo k prevratu, nesmú sa ľudia báť,“ uvádza Albacová. „Kde by sa tí ľudia mali vôbec stretávať? Na telefónoch či v bytoch sú odpočúvania,“ vysvetľuje. Podľa Oreškina je povstanie proti Putinovi pre všetky strany príliš rizikové. „Celý tento systém stojí na vodcovi,“ dodáva.