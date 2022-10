ONLINE: Putin zvolal bezpečnostnú radu, chystá odvetu za výbuch na Krymskom moste?

Na útoku na Krymský most sa podieľali ruskí občania aj cudzie štáty, predpokladá Moskva. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil ukrajinskú rozviedku, že bola jeho strojcom. Exprezident Dmitrij Medvedev žiada o "priame zničenie teroristov" a nepochybuje, že je za útokom Ukrajina. Ukrajinskí predstavitelia útok privítali, ale neprihlásili sa k nemu.

5:55 Ruský prezident Vladimir Putin sa po výbuchu na Kerčskom (Krymskom) moste v pondelok stretne s členmi ruskej bezpečnostnej rady. Za sobotňajšou explóziou na moste, ktorý spája Rusko s okupovaným ukrajinským Krymským polostrovom, je podľa ruského prezidenta Vladimira Putina ukrajinská tajná služba. Nevylučuje sa, že sa na bezpečnostnej rade bude jednať o reakciu na sobotňajší výbuch.

Rusko musí odpovedať na ukrajinský útok na Krymský most iba priamym zničením teroristov, uviedol podľa agentúry TASS podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v písomnom rozhovore s novinárkou Nadanou Friedrichsonovou, ktorý zverejnila na svojom kanáli Telegram.

„Reakciou Ruska na tento zločin môže byť len priame zničenie teroristov. Ako je vo svete zvykom. To je to, na čo občania Ruska čakajú,“ citovala Medvedeva agentúra. Podľa neho nie je pochýb, že „objednávateľom a páchateľom zločinu zlyhaný štát Ukrajina“.

Putin svoj názor na sobotňajší výbuch povedal na rokovaní so šéfom vyšetrovacieho výboru Alexandrom Bastrykinom. Ten podľa RIA Novosti Putina informoval o podozrivých, ktorí boli zapojení do prípravy akcie. Nálož, ktorá poškodila most, mala byť uložená v nákladnom aute, pri výbuchu zahynuli traja ľudia.

„Zistili sme trasu toho kamióna. Je to Bulharsko, Gruzínsko, Arménsko, Severné Osetsko, Krasnodar. Zistili sme prepravcu a bolo možné identifikovať podozrivých medzi tými, ktorí mohli teroristický útok pripraviť,“ povedal Bastrykin. Podľa neho sa na príprave podieľali ruskí občania aj cudzie štáty.

Cestná aj železničná premávka bola po explózii zastavená, ale teraz je do určitej miery obnovená. Ruské ministerstvo dopravy podľa agentúry TASS oznámilo, že železničné spoje premávajú cez most podľa cestovného poriadku. „Diaľkové osobné a nákladné vlaky premávajú cez most podľa cestovného poriadku, prímestská železničná doprava mala byť obnovená neskôr večer,“ uviedol TASS. Cestná premávka bola podľa TASSu obnovená čiastočne.

Medzitým sa Rusko a Ukrajina navzájom obviňujú z terorizmu. Putin, ktorého citovala agentúra RIA Novosti, výbuch označil za teroristický čin. Kyjev sa k zodpovednosti za útok neprihlásil; poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak Putinove obvinenia odmietol ako cynické a naznačil, že jediným skutočným teroristickým štátom je Rusko.

Aj keď sa Kyjev k zodpovednosti za útok neprihlásil, mnoho vysokopostavených ukrajinských predstaviteľov ho privítalo. Denník The New York Times počas víkendu s odvolaním sa na nemenovaného, vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa uviedol, že útok na most zorganizovali ukrajinské tajné služby.