Putin a Lukašenko spájajú vojenské sily. Udrú spoločne na Ukrajinu?

Rusko a Bielorusko sa dohodli na rozvinutí spoločného regionálneho zoskupenia vojsk, oznámil bieloruský vodca Alexander Lukašenko na dnešnej porade o bezpečnosti krajiny. Podľa štátnej agentúry Belta obvinil Severoatlantickú alianciu, že zvažuje agresiu proti Bielorusku, a to vrátane jadrového úderu. Lukašenko, ako zdôrazňujú ukrajinské médiá, avizoval, že sa ruskí vojaci čoskoro vrátia do Bieloruska, odkiaľ na začiatku invázie podnikli neúspešný útok na Kyjev.

Lukašenko na porade uviedol, že na neformálnom summite bývalých sovietskych republík v Petrohrade rokoval medzi štyrmi očami s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „V súvislosti s vyhrotením situácie na západných hraniciach zväzového súštátia (Ruska a Bieloruska) sme sa (s Putinom) dohodli na rozvinutí regionálneho zoskupenia Ruskej federácie a Bieloruskej republiky,“ uviedol.

„Keď ohrozenie dosahuje terajšiu úroveň, spúšťame fungovanie zoskupenia zväzového súštátia. Základom toho zoskupenia je armáda, ozbrojené sily Bieloruska,“ dodal. Vytváranie tohto zoskupenia sa už podľa neho začalo.

Rusko sa podľa Lukašenka na ďalší konflikt nechystá, pretože má dosť iných problémov. „Preto nepočítajte s veľkým počtom (vojakov) ozbrojených síl Ruskej federácie (v Bielorusku),“ povedal.

Na dnešnej porade Lukašenko povedal, že je nutné sa dohodnúť, čo je potrebné podniknúť na posilnenie bezpečnosti štátu s prihliadnutím na rýchlo meniacu sa situáciu. Na Západe podľa neho prevláda mienka, že bieloruská armáda priamo zasiahne do ruského ťaženia na Ukrajine. Vojenské a politické velenie NATO preto podľa Lukašenka priamo zvažuje agresiu proti Bielorusku, vrátane zasadenia jadrového úderu. „Pre nás to nie je novinka. Dávno som varoval, že ich cieľ nespočíva v tom, aby sme nebojovali na strane Ruska na Ukrajine, ale hlavným cieľom oddávna zostáva vtiahnuť nás do vojny a vysporiadať sa zároveň s Ruskom a Bieloruskom,“ povedal Lukašenko podľa štátnej agentúry .