Putin: Údery na Ukrajine sú odvetou za teroristické útoky na ruské územie

Ukrajinskými mestami od východu na západ krajiny vrátane Kyjeva v pondelok dopoludnia v niekoľkých vlnách otriasli výbuchy. Podľa agentúry Reuters išlo o najväčší koordinovaný útok na ukrajinské územie od prvých týždňov ruskej invázie. Ukrajinské úrady hlásia mŕtvych a zranených a výpadky v energetickej sieti, v Kyjeve podľa nich aj zábery na sociálnych sieťach rakety dopadli okrem iného na budovu filharmónie, múzea, ale aj detské ihrisko.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že útoky sú súčasťou špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva oficiálne nazýva svoju inváziu na Ukrajinu. Na tlačovom brífingu odkázal novinárov s otázkami na ministerstvo obrany.

„Ruské ozbrojené sily dnes masívne zaútočili presnými strelami s dlhým doletom na ciele vojenského velenia, komunikácie a energetickú sieť Ukrajiny. Účel útoku bol splnený. Všetky určené objekty boli zasiahnuté,“ povedal následne hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

„Je jasné, že ukrajinské tajné služby nariadili, zorganizovali a vykonali teroristický útok s cieľom zničiť kľúčovú civilnú infraštruktúru,“ povedal Putin k útoku na Kerčský most. Kyjev sa k zodpovednosti oficiálne neprihlásil, ale napríklad denník The New York Times s odvolaním sa na anonymného ukrajinského predstaviteľa cez víkend napísal, že výbuch na moste bol prácou ukrajinských tajných služieb.

„Ak budú pokusy o vykonanie teroristických útokov na našom území pokračovať, Rusko tvrdo odpovie v miere, ktorá bude zodpovedať hrozbe namierenej na Ruskú federáciu,“ povedal podľa agentúry TASS Putin na stretnutí s členmi ruskej bezpečnostnej rady.