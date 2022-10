Vaše útoky nás len posilňujú. Ideme si po vás, odkazuje Kyjev do Ruska

„Takže, Rusáci, naozaj si myslíte, že svoju impotenciu na bojisku môžete kompenzovať raketovými útokmi na pokojné mestá? Vy to nechápete – vaše teroristické útoky nás len posilňujú. Ideme si po vás,“ odkázalo ministerstvo cez twitter do Ruska.

Doterajšie policajné správy hovoria o minimálne desiatich mŕtvych a približne 60 zranených. Ruské sily vypálili na Ukrajinu najmenej 83 rakiet, z ktorých 43 zničila ukrajinská protivzdušná obrana, uviedli ukrajinské vzdušné sily.

Ruský prezident Vladimir Putin útoky označil za odplatu za „teroristické“ činy Kyjeva vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Krymský most. Cieľom úderov bolo podľa Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského energetická infraštruktúra a aj ľudia. Čas a miesta útokov si Rusko vybralo tak, aby napáchalo čo najväčšie škody, dodal Zelenskyj. V Kyjeve sa dnes prvé výbuchy ozvali v čase rannej dopravnej špičky, keď ľudia mieria do zamestnania a deti do škôl.

Ruské ministerstvo obrany zase vyhlásilo, že raketové útoky zasiahli všetky stanovené ciele. Hovorca ministerstva Igor Konašenkov uviedol, že ruská armáda spustila „masívne útoky na vojenské velenie a komunikačné zariadenia a energetickú infraštruktúru Ukrajiny“, píše agentúra AP.

Ostreľovanie civilných oblastí odsúdil prakticky celý Západ. Britský minister zahraničia ho označil za ukážku slabosti Putina, nie jeho sily. Európska únia uviedla, že ide o porušenie medzinárodného práva, podľa francúzskej a poľskej diplomacie sú ruské údery vojnovými zločinmi. NATO uviedlo, že bude ďalej Ukrajinu podporovať v jej obrane proti agresii Kremľa.

Rakety, ktoré na Ukrajinu Rusko vypálilo aj z Čierneho mora, narušili moldavský vzdušný priestor. Kišiňov si už predvolal ruského veľvyslanca so žiadosťou o vysvetlenie. Jedna z rakiet zasiahla aj budovu nemeckého konzulátu v Kyjeve. V čase výbuchu bola našťastie prázdna, donedávna v nej sídlilo oddelenie vydávania víz.