Jednorazová pomsta za most. Má Putin na viac?

Po najmasívnejších raketových úderoch na ukrajinské mestá od jarnej prvej fázy vojny visia vo vzduchu otázky, čo Vladimir Putin plánuje ďalej. Nie je jasné ani to, či mu na dlhodobú kampaň bombardovania v rozsahu pondelňajších útokov zostalo dosť rakiet.

Terčom elektrárne

Ruský prezident potvrdil, že rozsiahle údery naprieč ukrajinským územím sú odvetou za „teroristické útoky“ proti Rusku vrátane sobotného poškodenia strategického Krymského mosta spájajúceho územie Ruska s anektovaným ukrajinským polostrovom. Strely dlhého doletu podľa neho zasiahli ukrajinské energetické, vojenské a komunikačné zariadenia.

Ruské ministerstvo obrany následne uviedlo, že zasiahlo všetky stanovené infraštruktúrne a vojenské ciele.

Ukrajinskými mestami od východu na západ krajiny vrátane Kyjeva v pondelok dopoludnia v niekoľkých vlnách otriasali výbuchy. Išlo o najväčší koordinovaný útok na ukrajinské územie od prvých týždňov ruskej invázie. Ukrajinské úrady hlásia mŕtvych a zranených a výpadky v energetickej sieti, v Kyjeve podľa záberov na sociálnych sieťach rakety dopadli okrem iného na budovu filharmónie, múzea, ale aj na detské ihrisko.

Toto spôsobili ruské raketové útoky na ukrajinské mestá, záchranári majú plné ruky práce

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že útoky sú súčasťou špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva nazýva svoju inváziu na Ukrajinu. Predpovede ruských jastrabov, že označenie sa oficiálne zmení na priznanú vojnu alebo aspoň protiteroristickú operáciu, sa tak nenaplnili. S ďalšími otázkami Peskov novinárov odkázal na ministerstvo obrany.

„Ruské ozbrojené sily dnes masívne zaútočili presnými strelami s dlhým doletom na ciele vojenského velenia, komunikácie a energetickú sieť Ukrajiny. Účel útoku bol splnený. Všetky určené objekty boli zasiahnuté,“ povedal hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Čítajte viac Putin k útokom: Toto je odveta za Krym. Zelenskyj: Ukrajinu nezlomia

Putin v nedeľu večer prerušil takmer dvojdňové mlčanie o útoku na Krymský most. „Je jasné, že ukrajinské tajné služby nariadili, zorganizovali a vykonali teroristický útok s cieľom zničiť kľúčovú civilnú infraštruktúru,“ vyhlásil o výbuchu, k zodpovednosti za ktorý sa Kyjev oficiálne neprihlásil, nemenovaný ukrajinský predstaviteľ, ktorého cez víkend citoval denník New York Times, však potvrdil, že išlo o prácu ukrajinských tajných služieb.

Krymský most horí, cesta sa prepadla

„Ak budú pokusy o vykonanie teroristických útokov na našom území pokračovať, Rusko tvrdo odpovie v miere, ktorá bude zodpovedať hrozbe namierenej na Ruskú federáciu,“ povedal podľa agentúry TASS Putin na pondelňajšom stretnutí s členmi ruskej bezpečnostnej rady. Z tohto výroku viacerí analytici vyvodili, že išlo o jednorazovú masovú odvetu za poškodenie Krymského mosta.

Obhliadka škôd na Krymskom moste po výbuchu

Bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medvedev, ktorý je v súčasnosti zástupcom hlavy štátu na čele ruskej bezpečnostnej rady, však vyslal hrozivejší signál. „Odohrala sa prvá epizóda. Ďalšia bude nasledovať,“ napísal na Telegrame. Cieľom Ruska podľa neho musí byť „úplné odstránenie ukrajinského politického režimu“, keďže ten bude pre Rusko vždy „predstavovať stálu, priamu a jasnú hrozbu“.

Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusko v pondelok vypustilo na Ukrajinu 84 okrídlených rakiet a 24 dronov typu kamikadze. Protivzdušná obrana zostrelila 43 rakiet a 13 dronov, tvrdí Kyjev.

Poplašné sirény sa rozozneli po celej krajine, výbuchy hlásili popri Kyjeve a Charkove aj ďalšie z veľkých miest, ako napríklad z Ľvova na západe Ukrajiny, ktorá doteraz len zriedka čelila ruským raketovým úderom.

Chcú paniku

Cieľom útokov podľa ukrajinského prezidenta bola energetická infraštruktúra a ľudia. Čas a miesta útokov si Rusko vybralo tak, aby napáchalo čo najväčšie škody, zdôraznil Volodymyr Zelenskyj. Rusko zasiahlo energetické objekty v Ľvovskej, Dnepropetrovskej, vo Vinnyckej, v Ivano-Frankivskej, Kyjevskej, Chmelnyckej, Záporožskej, Charkovskej, Žitomirskej a Kirovohradskej oblasti, vymenoval prezident. „Chcú paniku a chaos, chcú zničiť našu energetickú sieť. Sú zúfalí,“ dodal.

V Kyjeve sa prvé výbuchy ozvali v čase rannej dopravnej špičky, keď ľudia mieria do zamestnania a deti do škôl. „Snažia sa nás zničiť a zmazať zo zemského povrchu. Kompletne. Zničiť našich obyvateľov, ktorí spia doma v Záporoží. Zabiť ľudí na ceste do práce v Dnipre a v Kyjeve,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na Telegrame, ktoré nahral v centre metropoly len krátko po tom, čo aj tam dopadli rakety.

„Bohužiaľ, sú mŕtvi a zranení,“ dodal prezident a vyzval Ukrajincov, aby zostali v krytoch a dávali na seba aj svojich blízkych pozor. Okolo poludnia ukrajinské úrady hlásili desať civilných obetí, z nich šesť v Kyjeve a vyše 60 zranených. Úrady však upozornili, že konečná bilancia môže byť ešte tragickejšia.

Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba označil útoky na ukrajinské mestá za dôkaz, že so šéfom Kremľa nemá zmysel rokovať. „Jedinou Putinovou stratégiou je terorizovať mierumilovné ukrajinské mestá, ale Ukrajinu nezlomí. Je to tiež jeho odpoveď všetkým tým, ktorí s ním chcú hovoriť o mieri: Putin je terorista, ktorý rokuje s pomocou rakiet,“ napísal minister na sociálnej sieti.

Putin rukojemníkom

Tlak jastrabov na Putina, aby Rusko v masívnom bombardovaní kľúčovej infraštruktúry pokračovalo až do kapitulácie Kyjeva, po pondelňajšej odvete nezoslabne, predpovedá vo Francúzsku pôsobiaca ruská politologička Tatiana Stanovaja.

Putinov vojnový plán – vyhladovať Ukrajinu, v ktorý už okrem neho málokto verí – zlyháva, protiofenzíva protivníka pokračuje, Krymský most vyhodili do vzduchu, vojská sú vyčerpané a početne slabé, mobilizácia postupuje so škrípaním, ľudia sa jej bránia, pripomenula expertka na Telegrame a dodala:

„Od konca leta a začiatku jesene sa po prvý raz zdvihol silný tlak na prezidenta s cieľom prejsť k agresívnym akciám, rozsiahlemu bombardovaniu. Strach z porážky je taký silný, najmä pre tých, ktorí sú teraz plne ponorení do tohto vojenského dobrodružstva, že Putinova nerozhodnosť s jeho logikou ‚ešte sme nič nezačali‘ sa stala problematickou.“

„Putin sa stáva rukojemníkom tejto situácie, a ak bude nabudúce váhať, už to môže spôsobiť skutočné podráždenie na strane tých, ktorí teraz až do trpkého konca investujú do vojny. Udalosti sa vyvíjajú tak, že Putinova iniciatíva slabne a on sa stáva závislejším od okolností a tých, ktorí mu ,víťazstvo‘ majú vybojovať,“ píše Stanovaja.

Faktom je, že viacerí jastrabi s intenzitou pondelňajšej odvety za most nie sú spokojní. Šéfovi Kremľa napríklad vyčítajú, že neudrel po „centrách prijímania rozhodnutí“, ako svojho času pohrozil, ak protivník zaútočí na ruské územie.

„Putin si zvolil mäkký variant,“ napísal na Telegrame prokremeľský politológ Sergej Markov. „Zelenskyj je, samozrejme, jedným z hlavných symbolov kyjevského teroristického režimu. A Američania alebo Briti by ho už dávno zlikvidovali, keby boli na mieste Ruska. Ale dobrý Putin stále ľutuje Zelenského a nenariaďuje jeho likvidáciu. Rakety preto v pondelok nezasiahli úrad prezidenta Ukrajiny a ani sídlo vlády,“ poznamenal Markov.