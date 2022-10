ONLINE: Rusko vystrieľalo za deň rakety za stámilióny. Útok má podpis nového šéfa armády

Od 400 do 700 miliónov dolárov mohol Rusko stáť pondelkový raketový útok na ukrajinské mestá podľa výpočtu magazínu Forbes. Dážď rakiet má charakteristický podpis nového veliteľa ruských síl Sergeja Surovikina, ktorému pripisujú dohľad nad bombardovaním a zničením sýrskeho Aleppa.

6:29 Americký prezident Joe Biden v pondelok prisľúbil, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine moderné systémy protivzdušnej obrany.

Stalo sa tak krátko po tom, ako na ukrajinskú metropolu Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá dopadli ruské rakety, uviedol Biely dom vo vyhlásení.

TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.

Biden telefonicky hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pričom „prisľúbil, že bude naďalej poskytovať Ukrajine podporu potrebnú na jej obranu vrátane moderných systémov protivzdušnej obrany,“ uvádza sa vo vyhlásení Washingtonu.

6:00 Rusko v pondelok vyslalo na Ukrajinu riadené strely a drony, ktorých celková cena sa môže pohybovať od 400 miliónov dolárov do 700 miliónov dolárov, odhadla ukrajinská verzia časopisu Forbes. Rusko na ukrajinské mestá v pondelok zaútočilo 84 riadenými strelami a 24 dronmi.

Na mestá naprieč celou Ukrajinou v pondelok zamierili strely Ch-101, Ch-555, Kalibr, Iskander, S-300 alebo Tornado-S. Presný počet každého typu ale nie je zatiaľ známy. Z toho dôvodu má odhad široké rozpätie, uviedol Forbes.

Cenu jednej rakety Ch-101 časopis odhadol na 13 miliónov dolárov, cenu jednej rakety Kalibr na 6,5 milióna dolárov a jednej strely Iskander na tri milióny dolárov. Podľa velenia ukrajinskej armády zlikvidovala 43 z vypálených striel ukrajinská protivzdušná obrana.

Masívne ruské raketové útoky na ukrajinské mestá sa odohrali len dva dni po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin poveril velením inváznych síl generála Sergeja Surovikina (55), ktorý má povesť nemilosrdného muža, ktorý neberie ohľad na ľudské životy. Na túto časovú postupnosť upozornili niektoré médiá ako server Politico alebo agentúra AP. Surovikin si pre tvrdý prístup k vedeniu vojny vyslúžil prezývku „generál Armagedon“, napísal denník The Guardian.

„Nie som prekvapený tým, čo sa dnes ráno stalo v Kyjeve. Surovikin je absolútne bezohľadný, neberie ohľad na ľudské životy,“ cituje The Guardian nemenovaného bývalého činiteľa ruského ministerstva obrany, ktorý so Surovikinom spolupracoval. „Obávam sa, že všetky jeho ruky budú úplne pokryté ukrajinskou krvou,“ dodal tento zdroj.

Surovikin podľa agentúry AP dohliadal aj na bombardovanie, ktoré zničilo veľkú časť sýrskeho mesta Halab (Aleppo). Mimovládna organizácia Human Rights Watch ho zaradila na zoznam veliteľov, „ktorí môžu niesť veliteľskú zodpovednosť“ za porušovanie ľudských práv počas ofenzívy v sýrskej provincii Idlib v rokoch 2019 až 2020, keď sýrske a ruské sily podnikli desiatky leteckých a pozemných útokov na civilné ciele a infraštruktúru, pričom zasahovali domy, školy, zdravotnícke zariadenia a trhy.

V pondelok ráno Surovikin oprášil agresívnu sýrsku príručku a vykonal sériu raketových útokov na civilné ciele na Ukrajine, keď Rusi zasiahli napríklad kyjevskú križovatku popri univerzite alebo detské ihrisko v parku, píše The Guardian. Podobne označuje bombardovanie Politico, podľa ktorého však ruské útoky na Kyjev, Ľvov, Dnipre a rad ďalších ukrajinských miest nie sú príliš prekvapujúce vzhľadom na vymenovanie Surovikina do čela inváznych síl. Putin tým podľa neho naznačil ochotu prejsť k čoraz brutálnejšej taktike.

Podľa odborníkov bude Surovikinovou hlavnou úlohou na Ukrajine vyriešiť štrukturálne problémy, s ktorými sa potýka ruská armáda, ktorá čelí tvrdej ukrajinskej protiofenzíve. „Je veľmi krutý, ale zároveň schopný veliteľ,“ povedal podľa The Guardian Gleb Irisov, bývalý poručík letectva, ktorý so Surovikinom pracoval do roku 2020. „Nebude však schopný vyriešiť všetky problémy. Rusko má nedostatok zbraní a ľudských zdrojov,“ dodal a poukázal na predchádzajúce zmeny vo velení, ktoré ruskej armáde nijako zvlášť nepomohli.

Zásadnú zmenu v ruskom ťažení tento generál, ktorý doteraz pôsobil ako veliteľ Južného vojenského okruhu a veliteľ ruských vzdušných a kozmických síl, pravdepodobne neprinesie ani podľa Sidhartha Kaushala z britského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). „Jeho kariéra je poznačená obvineniami z korupcie i brutality,“ povedal agentúre AP Kaushal. "Takže to môže byť určitý náhľad na to, ako k tomu bude pristupovať. Ale na druhej strane: Ruský prístup už bol celkom brutálny, "dodal.

Pondelkové ruské vzdušné údery zasiahli aj Kyjev alebo mestá v západnej časti krajiny a vyvolali pobúrenie v mnohých krajinách sveta. Podľa ukrajinských úradov si útoky vyžiadali životy najmenej 14 civilistov, zranili bezmála stovku ďalších ľudí a prerušili dodávky elektriny a tepla. Ruský prezident Vladimir Putin údery označil za odvetu za sobotňajšie poškodenie Kerčského mosta, ktorý spája polostrov Krym s Ruskom. Putin útok na most pripísal ukrajinským tajným službám. Kyjev sa k sobotňajšiemu útoku nevyjadril.