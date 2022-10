Francúzska vláda hrozí, že blokády rafinérií a ropných skladov ukončí aj silou

Približne tretina čerpacích staníc vo Francúzsku má nedostatok pohonných látok alebo ich už nemá vôbec. Štrajk zamestnancov energetického gigantu TotalEnergies a ďalších veľkých ropných spoločností vstúpil do tretieho týždňa a rokovania o mzdách uviazli v mŕtvom bode.

Ministri vlády a prezident Emmanuel Macron vyzvali na riešenie tejto krízy rokovaním, ale hovorca vlády Olivier Véran v utorok pohrozil použitím sily v záujme ukončenia blokád, ktoré ochromili niekoľko francúzskych rafinérií a ropných skladov. Dodal, že vláda by následne povolala do služby kvalifikovaný personál, aby sa situácia so zásobovaním pohonnými látkami vrátila do normálu.

Prebiehajúce akcie, ktoré v zariadeniach spoločnosti TotalEnergies organizuje ľavicová odborová organizácia CGT, označil Véran za „neprimerané a za hranicou zákona“.

Hovorca francúzskej vlády pripomenul, že vedenie ropného gigantu „má právo požadovať zrušenie blokád pred tým, ako sa začne rokovať“ o požiadavkách odborárov. Spresnil, že aj po obnovení prístupu k rafinériám a skladom bude trvať približne dva týždne, kým sa situácia s palivami vo Francúzsku vráti do obvyklého stavu.

Pred čerpacími stanicami sa už skoro ráno vytvárali dlhé rady motoristov čakajúcich na natankovanie. V centre Paríža sa doprava spomalila, pretože čakajúce autá zablokovali cesty, cyklistické chodníky i priechody pre chodcov, aby zvýšili svoje šance, že sa dostanú na rad, kým ešte čerpacia stanica bude mať čo predávať. Mnohí motoristi využívajú sociálne médiá na výmenu tipov, kde sa ešte dá natankovať.

Táto kríza prichádza v čase nárastu cien energií a inflácie, ktoré znižujú kúpnu silu francúzskych domácností.

Ľavicová opozičná koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) vyzvala na „pochod proti vysokým životným nákladom“, ktorý sa uskutoční v nedeľu v Paríži a v iných mestách. Cez víkend túto iniciatívu podporilo niekoľko významných francúzskych osobností vrátane tohtoročnej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Annie Ernauxovej.