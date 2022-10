Po útoku na most zobrali ľudia na Kryme obchody útokom. Kremeľ: Nie je dôvod na paniku

Silný výbuch, ktorý uplynulý víkend poškodil Kerčský most – kľúčovú spojnicu medzi pevninským Ruskom a anektovaným Krymským polostrovom – ochromil dopravu a oneskoril dodávky tovaru.

Kerčský (Krymský) most v plameňoch

Miestni obyvatelia na situáciu reagovali s obavami a začali húfne prichádzať do obchodov, aby si nakúpili zásoby potravín, píše server idnes.cz.

Ruské úrady už v sobotu popoludní čiastočne obnovili prevádzku mosta pre vlakovú a automobilovú dopravu. Na ruskej aj krymskej strane vznikali dlhé kolóny, niektorí ľudia strávili v zápchach aj dvanásť hodín.

„Všetci sme stáli viac ako šesť hodín, aby sme sa vôbec dostali na most. Tisíce áut a žiadne toalety, nič,“ komentoval situáciu Ivan Slobodjanin, ktorý v nedeľu uviazol v zápche.

Niektoré ruské spoločnosti však vzhľadom na to, že sa kamiónová a autobusová doprava teraz cez prieliv presúva po trajektoch, oznámili zastavenie dodávok na Krym vrátane populárneho online predajcu Ozon. „Je nemožné robiť nové objednávky, pokiaľ sa nevyrieši situácia s nákladnou dopravou medzi polostrovom a pevninou,“ uviedla firma.

Doprava podľa ruských médií bola ochromená aj v pondelok. „Tí, ktorí odchádzajú, sú väčšinou ľudia, ktorí to mali v pláne už pred útokom, alebo turisti. Ale kvôli nefunkčným dopravným systémom sa tvoria kolóny,“ uviedla Anastasia Smirnovová, ktorá býva krymskom meste Kerč a živí sa ako reportérka na voľnej nohe.

Útok na most vyvolal u obyvateľov Krymu obavy, že by mohlo dôjsť k výpadku zásobovania a po útoku smerovali do obchodov s cieľom urobiť si zásoby. Dlhé rady sa tvorili aj na čerpacích staniciach.

Úrady na Kryme v reakcii na to obmedzili predaj potravín, čo vysvetlili tým, že „sa chcú vyhnúť umelo vyvolanému šialenstvu“. Ruské ministerstvo priemyslu a obchodu už ale v nedeľu vyhlásilo, že zavedené opatrenie ruší, pretože „Krym je plne zásobený potravinami“ a obmedzenia preto nie sú potrebné.

Podľa serveru Meduza Kremeľ vydal aj návod, ako majú ruské štátne médiá a provládni blogeri o výbuchu na moste informovať. „Hystéria okolo explózie bola úplne umelá a škodu kyjevská propaganda hrubo zveličila,“ uviedla Moskva pre médiá.

O explózii im odporučila referovať s tým, že „viedla k väčšej solidarite medzi obyvateľmi“. „Na mieste nie je panika ani strach,“ majú oznamovať.

Devätnásť kilometrov dlhý most, ktorý slúži cestnej aj železničnej doprave, je pre Moskvu kľúčovou zásobovacou linkou. Ruská armáda ho od začiatku invázie na Ukrajine využíva na presun materiálu na južný front.

Ruský prezident Vladimir Putin poškodenie Kerčského mosta pripísal ukrajinskej vláde a v odvete podnikol raketové útoky na viacero ukrajinských miest vrátane hlavného mesta Kyjev. Bombardovanie si vyžiadalo mnoho obetí na životoch i ranených (najmä civilistov), zároveň bola zničená energetická infraštruktúra. Ruské útoky pokračujú aj počas utorka.