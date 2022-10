NATO spustí cvičenie jadrového odstrašenia, napriek hrozbám z Kremľa

Severoatlantická aliancia nepoľaví v podpore Ukrajiny a jej úspešnej obrany proti Rusku, v ukrajinskom záujme rokuje o zvýšení výroby zbraní a munície. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, podľa ktorého sú ruské vzdušné útoky proti civilným cieľom znakom slabosti a dôsledkom neschopnosti udržať pozície voči ukrajinskej protiofenzíve. Aliancia podľa neho nezaznamenala žiadnu aktivitu okolo ruských jadrových zbraní a na budúci týždeň chystá dlho plánované cvičenie síl jadrového odstrašenia.

Šéf aliancie tiež vyhlásil, že spojenci v reakcii na sabotáž plynovodov Nord Stream posilnia ochranu svojej kritickej infraštruktúry a na akýkoľvek útok proti nej rázne odpovedia.

Ukrajinské vedenie po pondelňajších raketových útokoch ruskej armády požiadalo západné krajiny o urýchlenie dodávok zbraní, najmä protivzdušnej obrany. Stoltenberg vyhlásil, že Kyjev naliehavo potrebuje protivzdušné systémy, americké salvové raketomety či presnú navádzanú muníciu.

„Udržíme a posilníme našu podporu Ukrajine, aby mohla pokračovať v obrane a oslobodila svoje územie od ruskej invázie,“ povedal Stoltenberg, ktorý od stredy povedie dvojdňové zasadnutie aliančných ministrov obrany. Povedal, že očakáva, že spojenci prisľúbia nové dodávky zbraní a vojenského materiálu podľa potrieb Kyjeva. Podľa Stoltenberga sa Ukrajine nedostávajú tiež protitankové zbrane, obrnené vozidlá či delostrelecké vybavenie.

NATO rokuje s aliančnými krajinami a s výrobcami zbraní o možnom zvýšení produkcie vojenskej techniky a munície, aby mohli armády doplniť svoje sklady a zároveň posielať dostatočné množstvo techniky a munície na Ukrajinu, dodal Stoltenberg.

„Čím dlhšie bude vojna na Ukrajine pokračovať, tým dôležitejšie samozrejme budú tieto rokovania so (zbrojným) priemyslom,“ povedal šéf aliancie.

Ruský prezident Vladimir Putin v súvislosti s ukrajinskými útokmi na územie nelegálne anektované Ruskom nepriamo pohrozil možným jadrovým útokom. NATO podľa Stoltenberga monitoruje ruské jadrové sily, aliancia však okolo nich žiadnu aktivitu nezaznamenala.

Budúci týždeň sa začne rok plánované cvičenie jadrového odstrašenia nazvané Steadfast Noon, do ktorého sa počas týždňa zapoja armády zhruba polovice z troch desiatok členských krajín NATO. Podľa šéfa aliancie nebol dôvod ho kvôli ruským hrozbám odkladať, lebo by to Moskve „vyslalo zlý signál“.