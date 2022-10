Orbán: Nádej na mier na Ukrajine sa volá Donald Trump

Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána by o prímerí na Ukrajine malo rokovať Rusko so Spojenými štátmi. Za USA by však nemal vyjednávať súčasný prezident Joe Biden, ale jeho predchodca v úrade Donald Trump, povedal Orbán počas návštevy Berlína. Napísala o tom agentúra DPA.