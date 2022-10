Krutá zima, nádejný spojenec Moskvy proti Európe

Zatiaľ čo na Ukrajine pokračujú boje, Európania sa pripravujú na protivníka, ktorý je rovnako neistý ako nezvládnuteľný: zimu, ktorej nápor hrozí prídelmi energie a výpadkami prúdu. Podľa niektorých analytikov by obzvlášť chladná a dlhotrvajúca zima ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi určite prospela vzhľadom na to, že Moskva v odvete za západnú podporu Kyjevu drasticky obmedzila dodávky plynu do Európy, napísala agentúra AFP.

V posledných rokoch zažila západná Európa obzvlášť krutú zimnú sezónu na prelome rokov 2010 a 2011 a takzvanú sibírsku zimu v roku 2018, ktorá zabila desiatky ľudí a spôsobila veľké prerušenie dopravy. Ak sa to stane znova, mohlo by to v súvislosti s nedostatkom ruského plynu, ktorý predstavuje významnú časť energetických dodávok pre niektoré európske krajiny, spôsobiť veľké problémy, ktorých dôsledkom by mohlo byť oslabenie odhodlania Európskej únie podporovať Ukrajinu.

„Energia je jednorazová zbraň a práve vystrelila,“ povedal vojnový historik a bezpečnostný expert Eliot A. Cohen z Centra pre strategické a medzinárodné štúdiá na americkej Univerzite Johnsa Hopkinsa.

Dobre vybavená

Mnoho vlád vyzvalo domácnosti a podniky, aby stlmili kúrenie a šetrili energiami v rámci európskeho plánu na zníženie spotreby plynu v tohtoročnej zime najmenej o 15 percent oproti priemeru za posledných päť rokov. Dvadsaťsedmička tiež urýchlila napĺňanie svojich strategických rezerv, aj keď to znamená platiť vysoké ceny za plyn Alžírsku, Kataru, Nórsku alebo USA.

Európska únia je tak teraz s približne 90 percentami naplnených rezerv dobre vybavená na zaistenie energetickej bezpečnosti pre svojich občanov. Najmä preto, že sa očakávajú „normálne“ poveternostné podmienky, uviedol Alírezá Nahví z poradenskej spoločnosti Wood Mackenzie.

Toto zabezpečenie je ale neisté a krutejšia zima ako obvykle by predstavovala Damoklov meč. S ohľadom na túto skutočnosť mnoho priemyselných i politických činiteľov sleduje Európske centrum pre strednodobú predpoveď (ECMWF).

Počasie ako predmet geopolitického záujmu

Organizácia, vybavená superpočítačmi schopnými zhromažďovať dáta z rôznych národných meteorologických služieb, je okrem iného zodpovedná za vypracovanie kĺzavých trojmesačných predpovedí prostredníctvom svojej služby Copernicus Climate Change Service (C3S).

„Tento rok je táto otázka jednoznačne predmetom geopolitického záujmu,“ povedal šéf služby Carlo Buontempo pred štvrtkovým zverejnením prognóz na obdobie od novembra do januára. Na úplne presné predpovede je síce ešte príliš skoro, ale prvé dostupné údaje naznačujú, že zima bude celkovo mierna, aj keď v novembri a decembri hrozí skoré ochladenie.

„Záleží na smere vetra. Pokiaľ sa od polovice novembra do decembra objaví silný vietor z východu a sneh nad Európou, bude to mať určite vplyv na dopyt po plyne, cenu a geopolitiku,“ hovorí Buontempo. Na druhej strane je Atlantický oceán po rekordne teplom lete v Európe teplejší ako obvykle a západné vetry by mohli udržať mierne teploty.

Posledných 30 % sa ťaží ťažko

Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) nedávno spočítala, že pri priemerných teplotách a za predpokladu, že dopyt po plyne sa tento rok zníži približne o deväť percent, sa Európa zaobíde bez väčších problémov.

Pokiaľ však „bude zima o desať percent chladnejšia ako obvykle, európska plynárenská sústava bude pod tlakom“, varuje Gergely Molnar, ktorý v IEA pracuje ako analytik.

Neprehliadnuteľným faktorom bude výška zásob, ktoré sa nachádzajú predovšetkým vo vyčerpaných plynových poliach alebo vodonosných vrstvách. Tieto rezervy môžu byť naplnené asi z 90 percent, ale sú ťažko dostupné, pretože s vyčerpaním zásob sa tlak znižuje, takže posledných 30 percent sa ťažko ťaží.

Neskoré ochladenie vo februári alebo marci, kedy je tlak nízky, je „Achillovou pätou bezpečnosti európskych dodávok plynu“, varovala IEA.