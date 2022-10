Ruska dala odkaz na hrob Putinových rodičov. Hrozí jej trestanecká kolónia

Irina Cybanevová odkaz na hrob Putinovcov odniesla minulý štvrtok a v pondelok ju zatkla polícia. Podľa advokáta, ktorý jej bol pridelený, bola obvinená zo zneuctenia tiel mŕtvych a pohrebísk, spáchaného na základe politickej, rasovej, národnostnej alebo náboženskej nenávisti.

Čo presne Cybanevová na odkaz napísala, nie je jasné, ale vypovedala, že išlo o želanie smrti, uviedol právny zástupca.

Vyšetrovatelia sa usilujú o to, aby súd ženu poslal do väzby.

V poslednom čase to nie je prvýkrát, keď sa hovorí o hrobe Putinových rodičov. Koncom septembra sa na ňom objavil odkaz so sťažnosťami na ich syna narážajúcimi na vojnu na Ukrajine. Na stránke zo žiackej knižky bola poznámka: "Vážení rodičia! Váš syn sa správa nehorázne! Vynecháva hodiny dejepisu, bije sa so susedmi v lavici, vyhráža sa, že vyhodí celú školu do vzduchu! Prijmite opatrenia!