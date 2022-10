Jadrové zbrane? Biden poslal odkaz Putinovi

"Nemyslím si, že to urobí,“ odpovedal Biden v rozhovore pre CNN na otázku, či Putin použije atómovky v súvislosti s tým, že invázia proti Ukrajine sa nevyvíja podľa jeho predstáv.

Zároveň však šéf Bieleho domu ruského prezidenta jasne varoval.

„To, čo spomínam, tak sa tým prihováram Putinovi. V skutočnosti nemôže beztrestne hovoriť o použití taktickej jadrovej zbrane, ako keby to bolo racionálne,“ zdôraznil Biden. "Môže sa stať nejaká chyba, môže dôjsť k nesprávnej kalkulácii, nikto si nemôže byť istý, čo sa stane, a môže sa to skončiť armagedonom,“ načrtol katastrofický scenár Biden.

Prekročenie červených čiar

Americký prezident odmietol spresniť, aké kroky by USA a spojenci v NATO spravili, keby sa Putin predsa len rozhodol siahnuť po jadrových zbraniach.

"Bolo by od mňa nezodpovedné, keby som hovoril o tom, čo by sme urobili alebo neurobili,“ uviedol Biden s tým, že Pentagonu nemusí prikazovať, aby mal pripravenú odpoveď pre prípad všetkých scenárov. Odborníci pokladajú za mimoriadne nepravdepodobné, že by Rusko použilo jadrové zbrane. No keby sa to predsa len stalo, bolo by to prekročenie všetkých červených čiar, ktoré existujú medzi veľmocami.

„Je to udalosť s nízkou pravdepodobnosťou, ale mala by obrovské následky. Ak Putin použije čo i len jednu jadrovú zbraň, privedie nás do úplne nového sveta. Spôsobil by obrovské škody. A vystavil by sa riziku eskalácie, lebo Západ by odpovedal, no to by viedlo k ďalšej reakcii, a tak ďalej,“ povedal pre CNN Joseph Cirincione, expert na jadrové zbrane a ich šírenie. "Putin má prostriedky a má doktrínu, na základe ktorej by mohol jadrové zbrane použiť. A má aj motív. Vojnu prehráva. Musí urobiť niečo, aby sa v zúfalstve pokúsil zvrátiť vývoj konfliktu, teda môže siahnuť po jadrovej zbrani,“ povedal Cirincione.

"Súhlasím s názorom, že použitie atómoviek je veľmi nepravdepodobné,“ reagoval pre Pravdu Karsten Friis, šéf Výskumnej skupiny pre bezpečnosť a obranu na Nórskom inštitúte pre medzinárodné vzťahy. "Problémom však je, že Rusko už nemá k dispozícii príliš veľa konvenčných zbraní, keby chcelo eskalovať konflikt. Ostreľovanie civilnej infraštruktúry raketami, čoho sme v týchto dňoch svedkami, nemá žiadny vojenský efekt, a nemôže príliš dlho pokračovať, lebo Rusko nemá dostatok týchto striel. Takže na bojovom poli bude Rusko aj naďalej prehrávať, pokiaľ nejakým radikálnym spôsobom nezmení to, ako používa svoje sily. A iróniou je, že jadrové zbrane neotočia dianie na fronte. Ich použitie by bolo skôr politickým signálom zúfalstva, ako znakom vojenskej sily,“ vysvetlil Friis.

VIDEO: Svet sa rozpráva o atómovkách. Čo je jadrová triáda USA?

Jadrovú triádu tvoria strategické bombardéry, jadrové ponorky a medzikontinentálne balistické rakety. Pozrite si ju na videu US Department of Defense.

NATO neodvolá jadrové cvičenie

V tejto situácii sa Severoatlantická aliancia chystá na dlhodobo plánované cvičenie svojich jadrových síl. Potvrdil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Cvičenie Steadfast Noon (Stále poludnie) sa má začať na budúci týždeň, zúčastní sa na ňom 14 z 30 členov aliancie a bude sa konať vo vzdialenosti tisíc kilometrov od Ruska.

Moskva však namieta a špekuluje sa o tom, že Kremeľ odkázal aliancii, aby nevstupovala do niektorých častí Barentsovho mora, ktoré hraničí s ruským súostrovím Nová Zem. Tu Sovietsky zväz vykonával testy jadrových zbraní.

"Vyslalo by to veľmi zlý signál, keby sme teraz náhle zrušili rutinné a dlho plánované cvičenie pre vojnu na Ukrajine. Jasné a predvídateľné správanie NATO je najlepším spôsobom, ako zabrániť eskalácii. Ak by sme teraz vytvorili základ pre nejaké nedorozumieme a pre nesprávne kalkulácie zo strany Moskvy, týkajúce sa našej ochoty chrániť a brániť všetkých spojencov, zvýšili by sme riziko eskalácie,“ vyhlásil Stoltenberg.