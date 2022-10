Stop obiliu? Moskva má zámienku na ďalšiu odvetu za krymský most

Loď prevážajúca ukrajinské obilie pod mostom v Istanbule pri vstupe do Bosporského prielivu.

Štyri dni po explózii, ktorá vážne poškodila most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym, FSB oznámila, že zadržala osem podozrivých z útoku – päť Rusov, dvoch Ukrajincov a jedného Arména. Náklad podľa FSB po celý čas sledoval ukrajinský rozviedčik predstavujúci sa ako Ivan Ivanovič. Za organizátora útoku ruská tajná služba označila šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyryla Budanova.

Ukrajinská rozviedka tvrdenia FSB označila za nezmysel a odmietla sa k nim ďalej vyjadriť. Kyjev sa k zodpovednosti za explóziu oficiálne neprihlásil.

Na strategicky významnom moste sa v sobotu po výbuchu zrútila časť vozovky a vzplanuli cisterny na železničnej časti stavby. Podľa ruských úradov explóziu spôsobila bomba v kamióne.

Šéf Kremľa Vladimir Putin označil masívne ruské raketové údery na ukrajinské mestá, ktoré za posledné tri dni vyradili značnú časť energetickej infraštruktúry krajiny, za odvetu za „teroristický útok“ na krymský most. Moskve sa však teraz na pomstu ponúka nový terč.

Bomba na lodi s obilím

„Podľa vyhlásenia ruskej spravodajskej služby bomba, zamaskovaná v roliach polyetylénovej fólie na 22 paletách s celkovou váhou 22 770 kilogramov, pôvodne opustila prístav Odesa a dorazila do bulharského prístavu Ruse. Teda po mori. Vzhľadom na to, že podľa FSB sa tak stalo v auguste, náklad mohol byť prepravovaný iba loďou v rámci dohody o obilí, čo bez ohľadu na to, či táto verzia zodpovedá skutočnosti, alebo nie, teoreticky poskytuje Kremľu zámienku na nastolenie otázky ukončenia jej platnosti,“ upozornil v stredu ukrajinský portál Strana.ua.

FSB tvrdí, že smrtonosný náklad bol vypravený na začiatku augusta z Odesy a do Ruska sa dostal cez tri ďalšie krajiny, pričom sa niekoľkokrát zmenili prepravné dokumenty. Náklad, ktorý odosielala fingovaná firma z Uľjanovska neexistujúcej spoločnosti na Kryme, 7. októbra naložili na kamión ruského občana, ktorý sa s ním vydal na cestu smerom do Simferopolu na Kryme. Pri výbuchu v sobotu ráno zahynul šofér nákladného auta a ďalší traja ľudia vezúci sa v iných vozidlách.

Aj podľa ruského politiológa Stanislava Belkovského môže Kremeľ použiť výbuch na krymskom moste ako zámienku na odstúpenie od dohody o obilí, ktorú sprostredkoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Na jej základe Ukrajina doteraz vyviezla do zahraničia šesť miliónov ton zrnovín.

Putinova páka

„Podľa FSB boli výbušniny odoslané z Odesy tranzitom cez bulharský prístav Ruse, gruzínsky prístav v Poti a colný terminál v Jerevane. Ak je pravda, že smrtiaci náklad prišiel z Odesy do Bulharska po mori, potom to bolo možné iba na niektorej z lodí opúšťajúcich ukrajinské prístavy v rámci dohody o obilí, čo je podľa Kremľa mimoriadne závažné porušenie jej podmienok,“ napísal na Telegrame Belkovskij a dodal: „Hrozba zablokovania dohody o obilí je ďalšou pákou, ktorou môže Putin zatlačiť na ,západných partnerov' s cieľom stimulovať ich k dosiahnutiu mieru už tento rok za podmienok, ktoré by jemu vyhovovovali,“ do­dal.

Dohody umožňujúce vývoz ukrajinského obilia, ktoré uviazlo v prístavoch v dôsledku ruskej blokády, podpísali predstavitelia Moskvy a Kyjeva pod patronátom OSN a Turecka 22. júla. Predbežne má platiť štyri mesiace, po uplynutí ktorých by mala byť predĺžená. Prezident Putin však opakovane pohrozil, že 22. novembra dohoda vyprší, lebo ak Západ dovtedy nesplní svoje zmluvné záväzky a neuľahčí vývoz ruského obilia a hnojív na svetové trhy, tak Moskva pokračovanie odmietne. Ruský export, s ktorým dohoda o obilí ráta, totiž podľa Kremľa znemožňujú západné sankcie postihujúce finančný i logistický sektor.