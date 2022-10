Štrnásť európskych krajín vrátane Slovenska chce spoločný systém protivzdušnej obrany

Axel Heimken/dpa via AP

Oznámila to nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Ide o projekt spoločnej protiraketovej obrany, o ktorom v auguste v Prahe hovoril nemecký kancelár Olaf Scholz. Európske štáty, ktoré sa chcú podieľať na obrannom systéme proti balistickým raketám a ďalším hrozbám zo vzduchu, podľa návrhu nemeckého kancelára podpísali vyhlásenie na okraj stretnutia ministrov obrany v bruselskej centrále NATO. Predbežná zmluva má odštartovať prvé plánovanie rozsiahleho projektu.

Na projekte sa plánuje okrem Nemecka, Česka a Slovenska podieľať aj Británia, Nórsko, Maďarsko, Bulharsko, Belgicko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Rumunsko a Slovinsko.

Podľa Lambrechtovej by mohlo ísť o izraelský systém Arrow 3, ale ešte nepadlo definitívne rozhodnutie. Krajiny sa tiež usilujú o zaobstaranie ďalších amerických systémov Patriot, ktorými v súčasnosti disponuje Nemecko.

Cieľom má byť výrazné zväčšenie raketového dáždnika prepojením niekoľkých systémov a zvýšená ochrana pred balistickými raketami či útokmi bezpilotných lietadiel.

Scholz v augustovom prejave na Karlovej Univerzite v Prahe hovoril o svojich predstavách budúcnosti demokratickej Európy. Ako hrozbu spomenul nedostatočnú vzdušnú obranu, do ktorej by rád zapojil ostatné európske krajiny. „A Nemecko bude túto budúcu protivzdušnú obranu navyše koncipovať tak, aby sa na nej mohli podieľať, ak o to budú mať záujem, aj európski susedia, napríklad Poliaci, pobaltské krajiny, Holanďania, Česi, Slováci alebo naši škandinávski partneri,“ povedal Scholz.

O chystanom podpísaní dokumentu v stredu informoval nemecký spravodajský časopis Der Spiegel. Plán je reakciou na ruskú inváziu na Ukrajinu. Mnoho európskych krajín si uvedomilo, že sa na protivzdušnej obrane v uplynulých rokoch príliš šetrilo, napísal Der Spiegel.