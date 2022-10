Putin lezie po jadrovom rebríku. Kde sa zastaví?

Koľko stupienkov na eskalačnom rebríku chýba Vladimirovi Putinovi k rozpútaniu veľkého jadrového konfliktu? Moskva sa zase vytasila tvrdením o tretej svetovej vojne. Vraj by k nej mohlo dôjsť, keby Ukrajina vstúpila do NATO.

Samozrejme, nič také nie je na programe dňa. Kyjev síce nedávno vyhlásil, že by mal záujem o zrýchlený vstup do Severoatlantickej aliancie, no bola to v prvom rade reakcia na nelegálnu anexiu štyroch ukrajinských regiónov Ruskom po vymyslených referendách. A toto všetko je dôsledok vojny proti Ukrajine, ktorá sa začala už v roku 2014, a veľkej invázie, ktorú Putin spustil 24. februára.

Eskalácia vojny

S myšlienkou eskalačného rebríka prišiel v roku 1962 počas studenej vojny americký stratég Herman Kahn. Najprv vytvoril 16 a neskôr dokonca 44 stupienkov vedúcich k atómovej apokalypse.

Súčasná situácia, samozrejme, nie je úplne porovnateľná s obdobím studenej vojny. Vtedy proti sebe stáli jadrové superveľmoci USA a ZSSR a balansovali na hranici vzájomného zničenia. Teraz Rusko vyťahuje jadrovú kartu, aby odstrašilo Západ od pomoci Ukrajiny, pretože Putinovi sa jeho invázia nevyvíja podľa predstáv.

"Šéf Kremľa má okrem jadrových zbraní k dispozícii rôzne nástroje, ktoré môže použiť na eskaláciu vojny. Otázka, či budú úspešné, je však už iná vec,“ reagovala pre Pravdu Sharon Squassoniová, odborníčka na jadrové zbrane z Univerzity Georgea Washingtona. "Putin napríklad siahol po raketových útokoch na civilné ciele, čo má byť odplata za výbuch mosta v Kerčskom prielive. No podľa mňa nemá zmysel ničiť infraštruktúru a traumatizovať civilné obyvateľstvo, ktoré nazýva svojím vlastným. Možno by to mohol byť úspešný prístup v inej vojne, keď by jednoducho dúfal, že zastaví protivníka. Putin sa však ešte môže pokúsiť vo väčšej miere využiť letecké útoky, ako aj svoje hypersonické a riadené strely. Je tiež pravdepodobné, že sa zameria na to, aby Ukrajine sťažil riadenie ozbrojených síl. Do toho spadá vyradenie energetickej infraštruktúry či kybernetické útoky,“ vysvetlila Squassoniová, ktorá v minulosti pracovala pre americké ministerstvo zahraničných vecí.

Profesor medzinárodných vzťahov Gerhard Mangott z Innsbruckej univerzity si myslí, že momentálne je veľmi nepravdepodobné, že by Moskva použila nestrategické jadrové zbrane.

"Napriek nedávnym neúspechom ruská armáda ešte nie je na Ukrajine porazená. Prípadné použitie taktických jadrových zbraní môže pre Putina prichádzať do úvahy, ak bude stáť tvárou v tvár vojenskej katastrofe,“ povedal pre Pravdu Mangott.

Ako by mohol vyzerať takýto scenár? "Pohromou pre Putina by bolo, keby ukrajinská armáda bola schopná zatlačiť ruské sily do pozícií, na ktorých boli 24. februára. Ešte katastrofálnejšie by boli ruské straty území, ktoré mali pred začiatkom vojny. Putin jasne chápe, že politicky by takýto vývoj neprežil,“ vysvetlil Mangott.

A od toho sa podľa odborníka odvíja aj scenár jadrovej eskalácie. "Putin by v prvom kroku mohol explicitne pohroziť použitím jadrových zbraní. Ak by to nezastavilo ukrajinskú vojenskú ofenzívu, mohol by nariadiť demonštratívne odpálenie jadrovej bomby, napríklad vo vzduchu nad Čiernym morom. Keby ani to neviedlo k zmene situácie, myslím si, že by prikázal použiť atómové zbrane priamo na Ukrajine. No táto hrozba ani nemá vojenský rozmer. Je skôr nástrojom teroru, ktorý má prinútiť Ukrajinu prijať prímerie. Zároveň je to spôsob, ako zatlačiť na západné vlády, aby žiadali od vedenie v Kyjeve, aby súhlasilo s ukončením bojov. Jadrová eskalácia je v určitej fáze vojny možná, ale neznamená to, že k nej určite dôjde,“ zdôraznil Mangott.

Podpora pre Ukrajinu

Alexander Bollfrass z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie nezakrýva rastúce obavy z toho, že Rusko by predsa len mohlo použiť jadrové zbrane.

"Pre Moskvu by nemalo zmysel čakať, kým vyčerpá všetky konvenčné možnosti vedenia vojny. Nejaké si musí nechať v zálohe. Ak použije jadrové zbrane, Rusko musí rátať s odvetou Západu, a bude si chcieť udržať okupované územia,“ pripomenul Bollfrass s tým, že podľa neho chce v tejto chvíli Moskva hlavne poslať odkaz Washingtonu.

"Pre Putina sú USA asi najdôležitejším publikom, na ktoré sa obracia. Je jasné, že Ukrajinci nestrácajú vôľu bojovať, hoci sa Rusko usiluje zasiahnuť civilné ciele. Ani mobilizácia Putinovi veľmi nevychádza, takže možno verí, že keby demonštratívne použil jadrovú zbraň, mohol by zmeniť prístup Spojených štátov k Ukrajine, najmä čo sa týka dodávok zbraní,“ povedal Bollfrass. Podľa odborníka má však Putin stále veľa možností, ako sťažiť zimu Ukrajine a zvyšku Európy znížením dodávok plynu a zásahom do elektrickej infraštruktúry.

"Ruský prezident môže tiež očakávať, že americká podpora Ukrajine bude menšia, keď republikáni vyhrajú novembrové kongresové voľby. Okrem toho preukázal bezhraničnú predstavivosť, pokiaľ ide o krutosť a ničenie. No bez ohľadu na teórie eskalácie by našou prioritou malo byť poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine, aby sme znížili šance, že ruské konvenčné rakety, bezpilotné lietadlá či akékoľvek strely s jadrovými hlavicami zasiahnu ciele,“ dodal Bollfrass.