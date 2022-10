ONLINE: Zelenskyj žiada tresty pre Rusov. Európe hrozí tuhá zima

6:00 Európu by mohla podľa Európskeho strediska pre strednodobú predpoveď počasia (ECMWF) v decembri zasiahnuť výraznejšia studená vlna, ktorá by tak negatívne ovplyvnila hospodárenie s plynom. V prípade normálnej zimy by malo byť podľa analytikov v Európe plynu dostatok. Ak však teploty výraznejšie klesnú, môžu byť vlády nútené prístup k plynu dávkovať, čo by malo negatívny vplyv na priemysel a zamestnanosť, napísal vo štvrtok server Politico.

Pravdepodobnosť väčšej studenej vlny v decembri v Európe je podľa služby Copernicus Climate Change Service (C3S) spadajúcej pod ECMWF vyššia, ale predpovede zatiaľ nie sú úplne presné. Trhy s energiami tradične dôkladne sledujú až novembrovú predikciu ECMWF, ktorá pokrýva aj druhú polovicu zimy.

„Opúšťame teplé leto a vieme, že zimy sa stávajú miernejšími. Ale predpoveď, ktorú dnes publikujeme, ukazuje, že pravdepodobnosť príchodu studenej vlny pred Vianocami je tento rok vyššia ako zvyčajne,“ povedal Carlo Buontempo, riaditeľ C3S.

ECMWF prostredníctvom superpočítačov zbiera údaje z národných meteorologických služieb a vydáva kĺzavé trojmesačné predpovede. Výhľad na počasie v druhej polovici zimy vo februári a marci teda zatiaľ nie je k dispozícii.

Prípadná studená vlna v decembri by bola spojená s vysokým tlakom, ktorý prinesie studený východný vietor a pokles teplôt v Európe.

Buontempo uviedol, že európske vlády by si mali zobrať čo najviac z dát, ktoré sú k dispozícii, a to nielen, aby sa pripravili na možný studený front, ale aj aby dokázali predvídať príchod obdobia s nedostatkom vetra a zrážok, ktorý môže ovplyvniť produkciu obnoviteľnej energie.

5:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok upozornil na potrebu potrestať všetkých ruských „vrahov a mučiteľov“ a žiadal pre Ukrajinu ďalšie systémy protivzdušnej obrany, informovala agentúra AFP.

Zelenskyj sa prostredníctvom videokonferencie prihovoril k účastníkom zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) v Štrasburgu. Potrestanie previnilcov je podľa jeho slov potrebné na zabezpečenie trvácneho mieru v Európe.

„Musíme pokračovať v našom dialógu s cieľom vyvodiť voči Rusku ako agresorovi – a voči každému z ruských vrahov a mučiteľov – zodpovednosť za všetky zločiny v tejto vojne, za každý prejav hrôzy,“ povedal.

Európa podľa jeho slov môže byť na čele úsilia nahradiť škody spôsobené vojnou. „Musíme vytvoriť primeraný kompenzačný mechanizmus – a my navrhujeme spôsob, akým ho vytvoriť,“ povedal. Ukrajina podľa Zelenského slov už pripravila príslušný projekt. „Vyzývam vás, aby ste ho podporili – v Európe i na úrovni Valného zhromaždenia OSN,“ dodal ukrajinský prezident.

Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu v marci, krátko po začiatku ruskej invázie, otvoril vyšetrovanie možných vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti alebo genocídy na Ukrajine, pripomína AFP.

Prokurátor ICC Karim Khan vo štvrtok povedal, že Ukrajina by mohla ICC vydať Rusov podozrivých zo spáchania vojnových zločinov, aj keď Moskva nie je jeho členom.

Zelenskyj PZ RE vyčítal, že nevenovalo pozornosť ruskej anexii Krymského polostrova v roku 2014. Ukrajinský prezident Európu vyzval, aby izolovala Rusko diplomaticky. Takisto opätovne žiadal „moderné protilietadlové a protiraketové systémy obrany“ s cieľom chrániť vzdušný priestor Ukrajiny.