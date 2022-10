Káčer pre Die Presse: Vojna na Ukrajine ovplyvňuje všetky európske krajiny

Káčer v interview pre tento denník uviedol, že sa konvenčným ruským silám nedarí dosahovať pôvodné vojenské ciele a prichádzajú už aj o predtým dobyté územia.

Minister však možné stupňovanie konfliktu úplne nevylúčil, píše APA. Mohlo by sa podľa jeho slov stať, že krajiny ako Slovensko by pre svoju rozsiahlu vojenskú pomoc poskytovanú Ukrajine mohli byť bezprostredne vtiahnuté do konfliktu.

Káčer pripomenul, že niektoré strategické ciele na Ukrajine sú v blízkosti hraníc zo SR, napríklad pristávacia dráha letiska v Užhorode, a poukázal aj na letecké útoky na ciele v blízkosti hraníc s Poľskom.

Slovensko je však – ako pripomenul Káčer – členom NATO, a teda platí, že útok na jednu z členských krajín je posudzovaný ako útok na celú Alianciu.