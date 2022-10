Zaveje nad Chersonom ukrajinská vlajka?

Podľa západných vojenských expertov, na ktorých sa odvoláva denník Financial Times, môže ukrajinská armáda prevziať kontrolu nad západným brehom Dnepra v Chersonskej oblasti, vrátane jej administratívneho centra, už na budúci týždeň. Znamenalo by to oslobodenie jediného oblastného centra, ktoré sa Rusom od februára podarilo dobyť.

Ofenzíva Ukrajiny v Chersonskej oblasti trvá už od konca augusta. Front sa odvtedy na severe regiónu posunul o viac ako tridsať kilometrov smerom k Chersonu. Významný prístav pri ústí Dnepra do Čierneho mora, ktorý mal pred vojnou tristotisíc obyvateľov, leží na čoraz viac izolovanom brehu veľtoku.

Ukrajine sa ešte koncom leta podarilo vyradiť z prevádzky všetky tri mosty cez Dneper, ktorou Rusi zásobovali svoju asi dvadsaťtiícovú vojenskú posádku na pravom brehu rieky. Plátanie rozbitých mostov, vrátane toho najdôležitejšieho, 1300 metrov dlhého Antinovského mosta, už okupačné jednotky vzdali. Vo svojej reportáži to priznáva aj spravodajca denníka Komsomoľská pravda. „Antinovský most je zmrzačený, dokonca ho už prestali opravovať, nemá to zmysel. Presnejšie, buďme objektívni – ani nám to nedovolia. Na asfalte sa všade povaľujú úlomky amerických Himersov a ukrajinských rakiet Oľcha,“ popisuje vojnový spravodajca.

Vojenskí experti sa zhodujú, že Cherson je pre Rusov neudržateľný. Denník New York Times už koncom septembra informoval, že vojenskí velitelia požiadali Putina o povolenie ustúpiť z Chersonu na druhú stranu Dnepra, aby zachránili personál a vojenské vybavenie. Šéf Kremľa, ktorý sa práve chystal na slávnostné začlenenie štyroch ukrajinských regiónov do Ruska, ale vtedy ich žiadosť odmietol. „Takýto ústup by bol ďalším ponižujúcim verejným priznaním Putinovej porážky vo vojne a priniesol by Ukrajine druhé veľké víťazstvo v priebehu jedného mesiaca,“ vysvetlil New York Times motív rozhodnutia ruského prezidenta.

Odvtedy sa ale situácia okupačných síl na západnom brehu Dnepra ďalej skomplikovala. Rusko už v regióne stratilo kontrolu nad asi 2500 štvorcovými kilometrami.

Moskvou dosadený šéf Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo sa vo štvrtok obrátil na ruské vedenie so žiadosťou o pomoc pri evakuácii obyvateľov regiónu do bezpečia. „Navrhli sme, aby všetci obyvatelia Chersonskej oblasti, ak sa chcú chrániť pred následkami raketových útokov, odišli do iných regiónov. V prvom rade ide o Krym, Rostovskú, Krasnodarskú a Stavropoľskú oblasť,“ spomenul Saľdo anektovaný polostrov a tri susedné juhoruské regióny.

Ruský vicepremiér Marat Chusnullin potvrdil, že federálna vláda pomôže administratíve chersonského regiónu s ubytovaním evakuovaných. „Všetkým poskytneme bezplatné ubytovanie a všetko potrebné,“ povedal podľa denníka Kommersant.

Saľdov námestník Kirill Stremousov ale v piatok v zverejnenom videu o odsune obyvateľov do bezpečia hovoril iba ako o „pracovnej verzii“. „Nikto nikoho neevakuuje,“ poznamenal vo vyhlásení zverejnenom na Telegrame, a zmätene dodal: „všetky možnosti opustiť zónu ohrozenia sú premyslené. Toto nie je evakuácia, ale možnosť zachrániť si život.“

Politológ Gleb Pavlovskij také otvorené rozpory vo vyhláseniach lídrov bábkovej administratívy označil za predzvesť kolapsu. „Ukrajina z toho musí mať radosť. Je to dôkaz, že jej protivník je slabý,“ povedal Pavlovskij na svojom YouTube kanáli.

Podľa najnovšej analýzy britského ministerstva obrany správy o evakuácii západného brehu Dnepra signalizujú, že okupačné úrady sa pripravujú na to, že sa boje s ukrajinskými jednotkami prenesú priamo do ulíc Chersonu.