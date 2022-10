Ruská polícia chytá a mobilizuje mužov všade, kde sa dá. Sťažuje sa ľud i hodnostári

„Nie je možné všetkých chytiť na ulici a potom v sídle vojenskej správy zisťovať, či občan zodpovedá kritériám mobilizácie. A tým skôr je neprípustné toto objasňovať po odoslaní občana do mobilizačného strediska,“ vyhlásil zákonodarca.

Na „nekorektné“ povolávanie záložníkov do armády sa posťažovala podľa štátnej agentúry TASS aj úradná ombusdmanka Taťjana Moskalkovová, ktorá predtým u polície dosiahla generálsku hodnosť. Väčšina Rusov chce podľa nej narukovať dobrovoľne, a preto ich ponižuje, keď za nimi prídu s povolávacím rozkazom v noci.

„Myslel som si, že historky o záťažiach sú falošné, ale informovali ma ľudia, ktorých osobne poznám a plne im dôverujem,“ uviedol Kirill Kabanov, ktorý je členom poradného zboru prezidenta Vladimíra Putina pre ľudské práva. Kabanov informoval o prípade, keď policajti pri záťahu v metre na ľudí vyhýbajúcich sa službe v armáde odviedli aj pracovníka dopravného podniku.

Vytvárate nepriateľstvo

„Súdruhovia náčelníci, uvedomujete si, že sa dopúšťate bezprávia a vytvárate v spoločnosti nepriateľstvo voči všetkému, čo sa deje? Takéto počínanie spôsobuje väčšie škody ako ukrajinská propaganda,“ zdôraznil Kabanov a apeloval, aby všetko preverila prokuratúra.

Poslanec Maxim Ivanov medzitým informoval, že z výcvikového strediska v posádke Jelaň na Urale museli poslať domov asi sedem stoviek zmobilizovaných vojakov, kvôli chatrnému zdraviu, alebo kvôli prehmatom pri mobilizácii. „Ku kvalite práce vojenských správ je stále viac opodstatnených otázok,“ povedal poslanec, podľa ktorého spomínané nedostatky znamenajú stratu času vojenských inštruktorov, ktorý by mohli venovať výcviku.

Moskovský poslanec Kirill Ščitov sa dnes agentúre TASS posťažoval, že jeho synovi bol v rámci čiastočnej mobilizácie pri vchode do metra odovzdaný rozkaz, aby sa dostavil na vojenskú správu, rovnako ako všetkým mužom v brannom veku. Poslanec sa obrátil na vojenskú prokuratúru, aby objasnila, či takýto postup je v súlade so zákonom. Ščitov je členom bezpečnostného výboru moskovského snemu a povolávacej komisie mesta. Jeho syn má 18 rokov a mal so sebou preukaz študenta denného štúdia, na ktoré sa mobilizácia nevzťahuje.

„Čiastočnú“ mobilizáciu vyhlásil prezident Vladimir Putin 21. septembra. Podľa úradov má byť do armády povolaných 300-tisíc záložníkov, a to predovšetkým s predchádzajúcimi bojovými skúsenosťami. Podľa neoficiálnych správ má byť povolaných do armády cez milión mužov. Vo štvrtok úrady v ruskej Čeľabinskej oblasti potvrdili smrť piatich ľudí, ktorí boli po mobilizácii vyslaní do vojny na Ukrajine. Prvé oficiálne potvrdenie, že zmobilizovaní vojaci boli zabití na fronte, tak zaznelo iba tri týždne po vyhlásení „čiastočnej“ mobilizácie, hoci ruské ministerstvo obrany na konci septembra sľubovalo, že na front nepošle nevycvičených vojakov.