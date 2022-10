Obyvatelia Západu nemajú náladu na ústupky Rusku, tvrdí prieskum

Väčšina obyvateľov západných krajín nemá chuť ustúpiť ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi v rámci prípadnej dohody, ktorá by mohla ukončiť jeho vojnové ťaženie na Ukrajine. Uviedol to The Guardian s odkazom na prieskum, podľa ktorého je na Západe tiež silná podpora prísnejších sankcií voči Moskve a ďalšej pomoci Kyjevu. V ďalších štátoch sú ale názory viac proruské.