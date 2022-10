Vojna tankov: USA ukázali nový Abrams, Rusko má Armatu

Ruská vojna proti Ukrajine do istej miery potvrdzuje limity nasadenia tankov v modernom konflikte, ale veľmoci do nich stále investujú.

Moskva pred niekoľkými rokmi svetu ukázala tank T-14 Armata a vyzeralo to, že s ním bude veľmi úspešná. No nakoniec týchto strojov Rusko vyrobilo oveľa menej, ako sa očakávalo, a zdá sa, že do invázie proti Ukrajine ani nezasiahli.

VIDEO: Novému americkému tanku nájde ciele umelá inteligencia

Pozrite si tank AbramsX na videu spoločnosti General Dynamics Land System.

V tejto situácii pred niekoľkými dňami americká firma General Dynamics Land System predstavila nový tank AbramsX. Ako napísal denník Washington Post, stroj je približne o 10 ton ľahší ako doterajšie modely v prevádzke. Jeho hybridný elektrický dieselový motor má byť o 50 percent úspornejší, ako ten, ktorý používajú staršie tanky Abrams.

Vojnovej mašine má ciele pomôcť vyhľadávať umelá inteligencia (AI), ale nenariadi útok "Nakoniec o tom, čo sa stane, rozhodne veliteľ tanku,“ povedal pre Washington Post Tim Reese z General Dynamics Land System. AbramsX bude mať k dispozícii aj automatický nabíjací systém hlavného dela a bezposádkovú vežu.

