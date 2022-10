ONLINE: Američania a Briti cvičia Ukrajincov už dávno, rýchlo sa pridáva aj EÚ

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 235. deň

7:20 Francúzsko poskytne na svojom území výcvik až 2 000 ukrajinských vojakom. Podľa agentúry AFP to v rozhovore s denníkom Le Parisien povedal francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. Francúzsko tiež dodá Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Crotale.

„Ukrajinskí vojaci budú počas niekoľkých týždňov priradení k našim jednotkám,“ uviedol minister. Výcvik bude podľa neho zahŕňať všeobecnú prípravu na boj, ale v súlade so želaním Ukrajincov sa tiež zameria na špecifické potreby, ako je napríklad logistika, a používanie dodaných zbraní.

Štáty Európskej únie sa koncom týždňa zhodli na zriadení výcvikovej misie pre ukrajinských vojakov. Veľvyslanci členských krajín odsúhlasili rámec pre dvojročný tréning, ktorý by mal byť financovaný z únijného obranného fondu. Výcvik približne 15 000 vojakov bude prebiehať v Poľsku a Nemecku. Dohodu budú v pondelok formálne schvaľovať unijní ministri zahraničia.

Misia by podľa súčasných plánov mala trvať dva roky a byť financovaná z únijného mierového fondu (EPF – European Peace Facility – Európsky mierový nástroj). Z toho už však EÚ vyhradila 2,5 miliardy eur na nákupy zbraní pre Kyjev, čo je zhruba polovica objemu peňazí, ktoré vo fonde pre obdobie do roku 2027 sú. Ministri by navyše v pondelok mali schváliť ďalších 500 miliónov na nové dodávky zbraní a vojenské ho vybavenie.

Európsky mierový nástroj je mimorozpočtový fond, ktorý má posilniť schopnosť Únie predchádzať konfliktom, budovať mier a posilňovať medzinárodnú bezpečnosť. Môžu sa z neho financovať operačné činnosti v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

Diplomati preto hovoria o tom, že budú krajiny únie musieť v najbližšom čase prerokovať presun ďalších miliárd eur do EPF. Nevylučujú ani to, že časť nákladov na výcvikovú misiu budú členské štáty hradiť zo svojho.

Ukrajinskí vojaci už od ruskej anexie Krymu v roku 2014 získavajú výcvik od americkej armády, ktorý podľa expertov výrazne zlepšil ich pripravenosť čeliť tohtoročnej ruskej invázii. Európsky blok v minulých rokoch tiež opakovane hovoril o podobnej možnosti, zhodol sa na nej však až takmer osem mesiacov po začatí vojny.

„Vo chvíli, keď (ruský prezident Vladimir) Putin čoraz viac stupňuje konflikt, musíme pokračovať v rozhodnej podpore Ukrajiny,“ vyhlásil vo štvrtok koordinátor európskej obrannej a zahraničnej politiky Josep Borrell. Poznamenal, že EÚ mala podľa neho s výcvikom začať už skôr, vzhľadom na zvyčajne zložité schvaľovanie zahraničnopoli­tických rozhodnutí však rokuje „na európske pomery rýchlo“.

Unijní armádni experti by podľa diplomatov mali cvičiť ukrajinských vojakov hlavne na základni v Poľsku, menšiu časť potom v Nemecku. Ukrajinci získajú okrem iného zručnosti potrebné na obsluhu zbraňových systémov dodávaných z krajín EÚ.

Podľa popredného únijného činiteľa by sa misia mala začať „v najrýchlejšom možnom termíne“, reálne v novembri. Výcvik sa má týkať už nasadených vojakov rovnako ako nováčikov. EÚ môže pätnásťtisícovú kapacitu aj navýšiť, ak to Ukrajina bude potrebovať, povedal novinárom spomínaný činiteľ.

Francúzsko tiež poskytne Ukrajine protivzdušné systémy Crotale, oznámil tiež minister obrany Lecornu, a spresnil tak nedávne vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Macron v stredu povedal, že Francúzsko v najbližších týždňoch dodá na Ukrajinu radary a systémy protivzdušnej obrany, ktoré jej pomôžu brániť sa proti útokom ruských bezpilotných lietadiel.

O počte protivzdušných systémov krátkeho doletu Crotale, ktoré budú odovzdané Kyjevu, teraz Paríž s Ukrajincami rokuje. „Pôjde ale o významnú dodávku, ktorá umožní Ukrajine brániť svoj vzdušný priestor,“ uviedol Lecornu. „Máme ich dvanásť, je to ale prostriedok, ktorý bude postupne vyraďovaný a nahrádzaný systémom zeme-vzduch novej generácie Mamba, takže dodávka nespôsobí francúzskej armáde žiadny nedostatok,“ dodal.

Od začiatku vojny na Ukrajine poslala Francúzsko Kyjevu 18 húfníc Caesar s dostrelom 40 kilometrov a teraz podľa Lecornua prebiehajú debaty o zaslaní ďalších šiestich húfníc. Francúzsko sa tiež zaoberá ukrajinskou žiadosťou o dodávku striel zem-zem.