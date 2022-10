Poliaci vtipkujú. Usporiadali satirické referendum o anexii ruského veľvyslanectva

„V tomto ročnom období sú v móde anexe. Rusi ‚anektovali‘ okupované územia na Ukrajine, "uviedli organizácie vo vyhlásení. "Rozhodli sme sa ísť tiež touto cestou a usporiadať referendum o pripojení ruského veľvyslanectva… vo Varšave,“ stálo v texte.

Recesisti uviedli, že ich inšpirovali aj virálne vtipy o pripojení Kaliningradskej oblasti k Česku. Nápad, že by si Česko malo robiť na Kaliningradskú oblasť nárok, vyšiel zrejme z histórie. Hlavné mesto regiónu, dnešný Kaliningrad, po česky Královec, založili v 13. storočí križiaci na počesť českého kráľa Přemysla Otakara II. Podľa zástancov myšlienky je preto pripojenie k Česku legitímne.

Recesistická akcia za pripojenie ruskej ambasády k Poľsku i český vtip boli reakciou na nedávne medzinárodne neuznané hlasovanie v častiach Ukrajiny, ktoré ovláda alebo okupuje Rusko. Moskva po vyhlásení výsledkov „referend“ územia anektovala.

Účastníci happeningu mali ukrajinské vlajky a transparenty s heslami ako „Ruky preč od Ukrajiny“, a „Stop tomuto zlu“. Na podujatí sa podľa organizátorov zúčastnilo vo Varšave asi 3000 ľudí. Front „voličov“ sa ťahal až k ulici, kde sídli ruská ambasáda, pred ktorou bola umiestnená volebná urna. Otázka znela, či by Poľsko malo anektovať ruské veľvyslanectvo. Boli možné tri odpovede – všetky „áno“.

„Je to oveľa demokratickejšia myšlienka ako referendum na ukrajinskom území, ktoré sa konalo za výbuchov diel a rakiet,“ povedala 33-ročná ukrajinská právnička žijúca v poľskom hlavnom meste.

Organizátori „referenda“ navrhli, aby budova veľvyslanectva slúžila na ubytovanie utečencov, aby sa z nej stalo kultúrne centrum, zoologická záhrada a dokonca aj verejné toalety.

Rus, ktorý v auguste opustil Moskvu, sa akcie zúčastnil, pretože, „odsudzuje túto vojnu vedenú (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom“ a chce ukázať, že „nie všetci Rusi ju podporujú“.

Šesťdesiatšty­riročný muž sa presťahoval do Varšavy, pretože sa cítil byť spoluvinníkom vojny, keď by zostal v Rusku. „Je to dobrý nápad (… ). Myslím, že by ste nikdy nemali strácať zmysel pre humor. Pretože vojny začínajú veľmi, veľmi vážni ľudia,“ povedal.

Organizátori podujatia uviedli, že zašlú poľským predstaviteľom otvorený list, v ktorom ich požiadajú o vyhostenie ruského veľvyslanca.