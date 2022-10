Putin? Si Ťin-pching môže byť oveľa väčším problémom, tvrdí expert

Čínskemu komunistickému lídrovi Si Ťin-pchingovi pomohlo upevniť moc aj dianie vo svete. Pre Pravdu to povedal Kerry Brown, profesor čínskych štúdií na londýnskej univerzite King's College. Si sa na čelo režimu dostal v roku 2012. Po dvoch päťročných obdobiach a vo veku 69 rokov by mal ako generálny tajomník strany skončiť. No opak je pravdou. Včera sa začal 20. zjazd čínskych komunistov, ktorý Si Ťin-pchinga opäť potvrdí vo funkcii.

Ako k tomu došlo? A je Si najsilnejším čínskym lídrom od čias Mao Ce-tunga? Aj na tieto otázky odpovedal Brown, ktorý je okrem iného autorom knihy Svet podľa Si Ťin-pchinga.

Môžeme si byť na 100 percent istí, že Si Ťin-pchinga kongres čínskych komunistov potvrdí na ďalších päť rokov v pozícii generálneho tajomníka strany?

Je to asi na 99,5 percenta. Ktovie, možno sa stane nejaký zázrak. Ale vyzerá to jednoznačne. Nevideli sme absolútne žiadny náznak toho, že by Si Ťin-pchinga mohlo niečo ohroziť. Myslím si, že si môže byť svojou pozíciou istý.

VIDEO: Čo ak Čína zaútočí? Taiwan chce byť pripravený

Pozrite si video taiwanskej Military News Agency.

Musel Si čeliť nejakým zásadným problémom pred zjazdom?

Nedá sa povedať, že by mu niečo stálo v ceste. Šírili sa nepotvrdené správy, že niektorí ľudia v rámci čínskeho vedenia sú proti nemu. V skutočnosti však už dlho nič nesvedčí o tom, že by Si Ťin-pching čelil nejakej opozícii. Nejde totiž len o to, že by niekto oponoval jemu osobne. Keby sa to stalo, bolo by to v istom zmysle vystúpenie proti strane a priklonenie sa k názoru, že Čína si môže v pomerne zložitých časoch dovoliť riskovať zmenu vedenia a neistotu. Pre režim je stabilita zásadnou vecou, najmä v situácii, keď rieši pandémiu, ruskú vojnu proti Ukrajine, vzťahy s USA či domáce ekonomické problémy. Svojím spôsobom však tento vývoj v podstate posilňuje postavenie Si Ťin-pchinga, pretože prevláda pocit, že len ťažko by niekto iný dokázal lepšie riešiť výzvy. Určite sú v rámci režimu ľudia, ktorí sa na súčasného lídra sťažujú. Ale nie je to niečo, čo by mohlo Si Ťin-pchinga ohroziť.

Dalo sa už v roku 2012, keď sa Si Ťin-pching stal po prvý raz generálnym tajomníkom strany, vytušiť, že by mohol vládnuť dlhšie ako desať rokov?

Nie, určite sa situácia mohla vyvinúť aj inak. Si Ťin-pching však ukázal, že v rámci čínskeho politického systému dokáže byť pomerne efektívny. Vybudoval si sieť podporovateľov a pre stranu našiel správny odkaz. Ale do značnej miery to súvisí s tým, čo sa za jeho vlády udialo vo svete. Zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta, obchodná vojna, pandémia, polarizované Spojené štáty, konflikt medzi USA a Európanmi, dianie v Rusku a Indii. Toto všetko nahrávalo Si Ťin-pchingovi a jeho štýlu líderstva.

V akom zmysle?

Povedal by som, že v minulosti si Číňania a aj ich lídri mohli hovoriť, že svet je lepšie organizovaný a ekonomika funguje. Teda, že možno majú kritici do istej miery pravdu, keď tvrdia, že problém spočíva v režime, ktorý vládne v Pekingu. Povedal by som však, že už nezostalo príliš veľa Číňanov, ktorí si to stále myslia. Od roku 2008 sa svet nemá veľmi čím pochváliť z ekonomického hľadiska. A pandémia ukázala, že nikto takúto udalosť nevie zvládnuť dobre. Vrátane Číny. Bola to ukážka toho, že všetci na tom boli v zásade rovnako. Demokratické aj nedemokratické krajiny. K tomu pridajme to, ako USA stratili morálnu autoritu, čo je katastrofálne. Nemyslím si, že Číňania Si Ťin-pchinga zbožňujú, určite majú voči nemu mnoho výhrad. Keď sa však pozerajú do sveta, majú pocit, že je lepšie, ak sa budú držať toho, čo majú, lebo situácia inde je chaotická. V tomto však Si Ťin-pching môže vyzerať ako ruský prezident Vladimir Putin.

Foto: SITA/AP, Sergei Bobylev Si Ťin-pching, Vladimir Putin Si Ťin-pching so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom počas septembrového stretnutia v Uzbekistane.

Čo ich spája?

Čím dlhšie ľudia ako Si a Putin zostávajú pri moci, tým arogantnejší sú a dostávajú sa mimo reality. Šéf Kremľa so svojou vojnou proti Ukrajine je hrozný. Ak by sa však Si Ťin-pching rozhodol pre nejaké veľmi riskantné kroky, napríklad týkajúce sa Taiwanu, Putin by bol tým menším problémom, ktorý máme. Čínsky líder má totiž v porovnaní s ruským prezidentom väčšiu armádu, oveľa silnejšiu ekonomiku a jednoznačne lepšie geopolitické postavenie. Bude to obrovský problém, keď si predstavím, že Si Ťin-pching nemá žiadnych vyzývateľov, čínsky režim úplne ovláda a neexistuje nikto, kto by mu povedal, že nejaký jeho nápad je zlý.

Je Si Ťin-pching najsilnejším čínskym lídrom od čias Mao Ce-tunga, ktorý vládol krajine v rokoch 1949 až 1976? Má takéto porovnávanie nejaký zmysel?

Ani nie. Si je silným lídrom, lebo Čína je oveľa mocnejšia, ako bola za Maa. Nedá sa to ani porovnať. Ktokoľvek by v dnešnej dobe riadil krajinu, bol by silný, lebo Čína je silnejšia. Je to štát, ktorý je najväčším obchodným partnerom pre viac ako 120 krajín, a má k dispozícii veľkú modernú armádu. V prípade Si Ťin-pchinga a Mao Ce-tunga by sme porovnávali jablká s hruškami. Viem, že tieto úvahy nezmiznú, ale sú to dve veľmi odlišné osobnosti. Jedna vec ich však spája. Rovnako, ako to bolo v prípade Maa, aj Si je hlasným čínskym nacionalistom.

Čítajte viac Po Ukrajine Taiwan? Zaútočí naň Čína? Odpovedá taiwanský diplomat

A jeho vláda je spojená s potlačením protestov v Hongkongu, keď táto enkláva stratila väčšinu politických práv, s masívnym porušovaním ľudských práv Ujgurov v Sin-ťiangu či s agresívnejšou zahraničnou politikou. Je režim Si Ťin-pchinga viac autoritársky alebo dokonca totalitný?

Si je populisticko-nacionalistickým lídrom. Totalitným? Neviem. Čína je komplikovanou spoločnosťou a netvoria ju len akísi otroci. Si pochopil, že komunistická strana musí vyzerať, že ju vedú bežní ľudia. Jeho boj proti korupcii a útoky na bohatých podnikateľov boli v podstate čudné, lebo zasiahli organizáciu, ktorú vedie. Ale Si takto signalizoval čínskej strednej triede, že ju podporuje. Že stranu netvoria len elity. No k tomu, že má viac moci, mu pomohol aj rozvoj sledovacích technológií a umelá inteligencia. Predstave si, že by ich mal k dispozícii Mao Ce-tung. Čínsky režim vládne aj prostredníctvom algoritmov a je to preň obrovská výhoda, lebo hovoríme a centralizovanom autokraticko-populistickom systéme. A pre Komunistickú stranu Číny vždy bude platiť, že účel svätí prostriedky. To je jedno, či hovoríme o Hongkongu, alebo o Sin-ťiangu. Pre vonkajší svet sú to hrozné problémy a je to tak správne. Pre čínskych komunistov sú len podmnožinou veľkého národného príbehu a nacionalistic­kej misie.