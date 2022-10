ONLINE: Zelenskyj vyzval Ukrajincov, aby šetrili energiou

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 236. deň

5:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom prejave požiadal Ukrajincov, aby znížili spotrebu energií, a zabránili tak výpadkom. „Kvôli ruskému raketovému teroru v niektorých mestách a regiónoch Ukrajiny musia energetické spoločnosti obmedziť dodávky elektriny, aby celý systém fungoval stabilne,“ uviedol.

Podľa Zelenského možno výpadkom elektriny predchádzať,"ak všetci na Ukrajine vedome obmedzia spotrebu v čase energetickej špičky. "Ak môžete, urobte prosím viac. Od 17:00 do 23:00 musíme znížiť spotrebu elektriny,“ vyzval Zelenskyj Ukrajincov a najmä obyvateľov metropoly Kyjeva a priľahlých oblastí.

Výpadky elektriny na Ukrajine pociťuje aj susedné Moldavsko, ktoré už predtým bolo v ťažkej situácii, keďže ruský Gazprom na začiatku októbra znížil dodávky zemného plynu do krajiny o 30 percent. Moldavsko – vkliesnené medzi Rumunsko a Ukrajinu – odoberá zhruba tretinu elektrickej energie z Ukrajiny. Tá však zastavila vývoz elektriny. Vicepremiér a minister infraštruktúry Andrei Spinu minulý týždeň uviedol, že nedostatok elektriny pomôže Moldavsku pokryť Rumunsko, aj keď bude za vyššiu cenu.

„V špičkach dopyt po elektrine prevyšuje dostupnú výrobnú kapacitu,“ uviedlo minulý týždeň moldavské ministerstvo infraštruktúry vo vyhlásení. Obyvateľov krajiny vyzvalo, aby odložili používanie domácich spotrebičov ako sú práčky či umývačky alebo nabíjanie mobilov až na čas po 23.00 h.

V okolí miest Soledar a Bachmut, ktorá leží vo východoukrajinskom Donbase, sa vedú veľmi tvrdé boje, uviedol Zelenskyj. Bachmut je ďalším cieľom ruských ozbrojených síl pri ich pomalom postupe Doneckou oblasťou od doby, čo v júni a júli dobyli kľúčové priemyselné mestá Lysyčansk a Severodoneck.

„Kľúčovými ohniskami na Donbase sú Soledar a Bachmut,“ uviedol Zelenskyj vo svojom videoposolstve. „Odohrávajú sa tam veľmi tvrdé boje,“ dodal podľa agentúry Reuters. Soledar leží severne od Bachmutu.

5:40 Ďalšia podpora Ukrajine, ktorá čelí zosilneným útokom ruských okupačných síl, bude zásadnou témou pondelkového rokovania ministrov zahraničia krajín Európskej únie v Luxemburgu. Ministri by mali schváliť vyčlenenie ďalších peňazí na nákup zbraní pre Kyjev, ako aj vytvorenie unijnej výcvikovej misie pre ukrajinských vojakov. Chystajú sa tiež schváliť sankcie proti činiteľom Iránu zodpovedným za tvrdé potláčanie demonštrácií proti tamojšiemu režimu.

Šéfovia diplomacií únijných krajín sa stretnú v čase, keď Ukrajina čelí najtvrdším vzdušným útokom od prvých týždňov vojny mnohokrát zameraným na civilné ciele. Očakáva sa, že potvrdia odhodlanie podporovať Kyjev bez ohľadu na dĺžku trvania konfliktu a vyhrážky zo strany Moskvy.

Ministri by mali schváliť predrokované uvoľnenie ďalších 500 miliónov eur na nákupy zbraní a vojenského vybavenia. Pôjde už o šiestu rovnako vysokú sumu z únijného obranného fondu EPF, čím bude vyčerpaná viac ako polovica jeho objemu do roku 2027. Ministri odsúhlasia zrejme aj začatie misie pre zhruba 15 000 ukrajinských vojakov, ktorým by sa mal dostať základný aj špecializovaný výcvik v Poľsku a v Nemecku.

Baviť sa budú aj o dianí na ďalších miestach sveta, okrem iného zhodnotí aktuálny vývoj vzťahov s Čínou. Pozornosť zamerajú aj na dramatickú situáciu v Iráne, ktorého bezpečnostné sily násilne potláčajú demonštrácie v mestách s väčšinovo kurdským obyvateľstvom. Diplomati očakávajú, že ministri sa zhodnú na sankciách proti ľuďom zodpovedným za tieto zásahy.