"Alah je zbabelec," začal sa masaker na ruskom cvičisku

Masaker na vojenskom cvičisku v juhoruskom Belgorode neďaleko ukrajinských hraníc má náboženské pozadie. Tvrdí to očitý svedok citovaný ruskými novinármi. Podľa neho trojica moslimských vojakov začala strieľať po tom, čo ruský dôstojník označil Alaha za zbabelca. Streľbu oficiálne neprežilo 11 vojakov, neoficiálne údaje hovoria až o 32 obetiach.

Konflikt podľa očitého svedka vyspovedaného ruským serverom Astra začal, keď traja vojaci – Dagestanec, Azerbajdžanec a Adygejec – oznámili veliteľovi, že „toto nie je ich vojna“. Pripravili tiež hlásenie, že už nechcú slúžiť.

Veliteľ roty to oznámil podplukovníkovi Andrejovi Lapinovi. Ten nechal celú rotu zvolať a vyhlásil, že vojna Ruska s Ukrajinou je „svätá vojna“.

Tadžici ale oponovali, že svätá vojna znamená iba vojnu moslimov s neveriacimi. Na to poddôstojník odvetil, že v tom prípade musí „Alah byť zbabelec, keď vám nedovolí bojovať za krajinu, ktorej ste prisahali“.

Pre moslimov neexistuje žiadna horšia urážka ako poškvrnenie Božieho mena. Medzi etnickými Rusmi a príslušníkmi národov, kde je islam hlavným náboženstvom, vypukla hádka. Situácia sa však dočasne upokojila a podľa svedka všetci odišli späť do kasární.

O hodinu a pol neskôr, keď sa vojaci zhromaždili na strelnici, však traja Tadžikovia povedali ostatným moslimom, aby ustúpili nabok, a spustili streľbu zo samopalov. Zabili Lapina aj veliteľa roty.

Svedok strelcov volá ako Bikzota, Anušeho a Amiho. Prvých dvoch zabil práporčík Semjonov, ktorý počul výstrely. Zranil aj Amiho, ten utiekol.

Ruské ministerstvo obrany označilo strelcov za „teroristov“. Uviedlo, že incident stál život 11 vojakov. Pätnásť bolo zranených. Svedok ale hovorí, že mŕtvych môže byť 32.

VIDEO: Ruská mobilizácia, výcvik odvedených (video ruského ministerstva obrany).

Streľba sa odohrala uprostred „čiastočnej“ mobilizácie, ktorú 21. septembra nariadil prezident Vladimir Putin. Vyhlásenie mobilizácie vyvolalo protesty a prinútilo státisíce ľudí k úteku z Ruska. Podľa úradov má byť do armády povolaných 300 000 záložníkov, a to predovšetkým ľudia s predchádzajúcimi bojovými skúsenosťami. Podľa neoficiálnych správ ale má byť povolaných do armády na milión mužov.

Ruské vedenie tvrdí, že mobilizácia sa bude týkať len ľudí, ktorí v armáde slúžili v nedávnej dobe. Aktivisti a skupiny na ochranu práv ale informovali, že vojenské odvodné úrady zhromažďovali ľudí bez akýchkoľvek skúseností s armádou. Niektorí z nich boli navyše zo zdravotných dôvodov nespôsobilí na službu.

Niektorí z čerstvo povolaných záložníkov podľa agentúry AP zverejnili videá, na ktorých sú nútení spať na podlahe alebo dokonca vonku a dostávajú zrezivené zbrane, kým sú poslaní do popredných línií. Úrady priznali, že mobilizácia bola často zle organizovaná, a sľúbili, že situáciu zlepšia.