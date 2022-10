Rusi na Kyjev udreli zbraňou chudobných

Jednoduché samovražedné bezpilotné lietadlá, aké Rusi v pondelok vyslali na ukrajinské mestá vrátane metropoly, sú pre klasickú protivzdušnú obranu ťažké terče. Letia síce pomerne pomaly, ale v celých kŕdľoch a veľmi nízko.

Ako lov na husi

Na videách zverejnených na sociálnych sieťach vidno, ako Ukrajinci pália na terče v tvare gréckeho písmena delta z automatických zbraní a dokonca z loveckých pušiek, akoby to boli husi. Občas aj trafia a dron vzápätí nekontrolovateľne dopadá mimo cieľa, pričom jeho explózia ničí a zabíja naslepo. Ruská propaganda to využíva ako cynický argument, že Ukrajinci si za civilné obete môžu sami.

Séria útokov na Kyjev, najničivejšia od minulého pondelka, keď ju Kremeľ označil za pomstu za ničivý zásah mosta spájajúceho okupovaný Krym s Ruskom, si vyžiadala tri životy. V troskách obytnej budovy v centre metropoly zahynula staršia žena a mladý manželský pár, ktorému sa o tri mesiace malo narodiť prvé dieťa, oznámili ukrajinské úrady. Záchranárom sa z ruín zasiahnutého domu podarilo vyslobodiť 19 ľudí.

Rusi poškodili aj viacero objektov kritickej infraštruktúry. Jeden z dronov vybuchol v blízosti hlavnej železničnej stanice, zvyšné útočili na energetickú sústavu.

Drony útočia na Kyjev

"Neviem presne povedať, prečo sa Rusi rozhodli využiť tieto kamikadze drony. Predpokladám, že im dochádzajú niektoré typy rakiet a nechcú používať drahšie strely,“ reagoval pre Pravdu Mauro Gilli, expert na vojenské technológie z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie.

Čo sú kamikadze drony?

Na rozdiel od iných bezpilotných lietadiel – ktoré sa po misii – či už výzvednej, alebo po odpálení rakiet, vracajú na domovskú základňu, sú kamikadze drony určené na jedno použitie.

Označenie je odvodené od japonských pilotov, ktorí so svojimi lietadlami pri samovražedných misiách v druhej svetovej vojne vrážali do nepriateľských cieľov.

Podľa Gilliho zo strany Ruska ide vo svojej podstate o terorizmus . "V zásade to nie je odlišné od toho, ako keď niekde niekto pošle samovražedného útočníka. Je za tým jednoznačná snaha vystrašiť civilné obyvateľstvo,“ povedal odborník. "Hovorí sa, že Rusi používajú iránske drony, ktoré sú vraj veľmi presné. Spôsob ich nasadenie v Kyjeve o tom nesvedčí, ale je možné, že Rusko ich vypustilo jednoducho len tak, aby niečo zasiahli“ uviedol expert.

O psychickom účinku charakteristického zvuku samovražedných dronov hovoria aj svedkovia z ukrajinskej metropoly. „Posledné dve hodiny sme takmer nepretržite počuli výbuchy a zvuky dronov prelietavajúcich nad našou budovou. Verte mi, akonáhle budete počuť zvuk rakiet a dronov lietajúcich nad vašou budovou, naučíte sa ich rozlišovať. Rozdiel je markantný, " povedal pre stanicu BBC Radio 4 po ranných útokoch obyvateľ Kyjeva. "Zvuk rakety pripomína skôr píšťalku. V prípade dronov si však predstavte obrovskú dvestokilogramovú motorku, ktorá vám s rachotom prefrčí nad hlavou. Je to naozaj strašné. Zhruba každých 10–15 minút bolo počuť tento hluk a kanonádu, ktorá ho sprevádzala. Bolo jasné, že sú to drony a naši vojaci, ktorí sa ich snažia zostreliť,“ dodal Kyjevčan pre BBC.

Fungujú ako zápalky

Podľa Kyjeva Moskva používa iránske kamikadze drony Šahíd 136, ktorých doteraz nakúpila celkovo asi 2400 kusov. Ide o menej vyspelé a preto aj pomerne lacné bezpilotné lietadlá, o ktorých sa hovorí aj ako o zbrani chudobných. V boji ich použili už v roku 2020 Teheránom podporovaní šiítski povstalci v jemenskej občianskej vojne. Hoci ide o jednoduchšie zbrane, neoplatí sa ich podceňovať. Dokážu totiž byť až mimoriadne účinné. Ich dolet podľa Iráncov presahuje 2000 kilometrov, západní experti však predpokladajú, že je zhruba o polovicu kratší. Na túto vzdialenosť sú schopné rýchlosťou do 200 kilometrov za hodinu dopraviť bojovú hlavicu s hmotnosťou 50 kilogramov.

Päťdesiat kilogramová nálož je podstatne menšia, než aké majú vyspelejšie ruské rakety. Tie sa ale už Moskve míňajú a primitívny menej nákladný dron má svoje nezanedbateľné výhody.

„To, že sa Rusi snažia používať ich proti životne dôležitej infraštruktúre, pripraviť nás o vodu, teplo, elektrinu – zodpovedá taktickým a technickým vlastnostiam a účelu týchto kamikadze dronov," vysvetlila pre Ukrajinskú pravdu hovorkyňa južného velenia ukrajinskej armády Natalia Humeniuková. „Fungujú ako zápalky. Dron zapáli objekt a vyradí a ho z prevádzky ani nie výbuchom, ale skôr požiarom,“ dodala

Špecifikom Šahídov tiež je, že sú odpaľované zo špeciálnych zariadení v celých rojoch. Zámerom je, aby prinajmenšom jeden z dronov dokázal preniknúť protivzdušnou obranou a zasiahnuť cieľ.

Zo Šahída Geraň

Moskva ani Teherán sa oficiálne nepriznávajú k tomu, že by na Ukrajine použité drony boli iránskej výroby. Kým pre Kremeľ je to predovšetkým otázka prestíže, režim ajatolláhov sa obáva, že by za porušenie platného embarga musel zaplatiť ďalším sprísnením medzinárodných sankcií.

Na kamikadze dronoch, ktoré v Iráne nesú v názve označenie pre mučeníka, čo v boji padne za svoju vieru, majú Rusi nastriekaný svoj vlastný názov: Geraň-2, inšpirovaný nežným fialovým kvietkom pakostu.

Čakajúca munícia alebo samovraždné drony zahŕňajú rôznorodé systémy. "Najjednoduchšie rozdelenie je podľa veľkosti a doletu. Napríklad americký drony Switchblade, ktoré mali Ukrajinci dostať, sú určené na útoky proti tankom, bojovým vozidlám a fixným pozíciám vojakov. Ale povedzme izraelský stroj Harpy má oveľa dlhší dolet. Tiež je určený na to, aby zasahoval fixné pozície, ale aj systémy protivzdušnej obrany,“ ozrejmil Gilli.