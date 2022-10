Chystá Putin útok na Kyjev? Do Bieloruska prišlo 9-tisíc vojakov, tanky i Migy

Rusko vyslalo do Bieloruska až 9000 vojakov a stovky kusov bojovej techniky, oznámilo dnes bieloruské ministerstvo obrany. Ruskí vojaci tu majú pôsobiť v rámci nového rusko-bieloruského vojenského zoskupenia.

Do Bieloruska ruská armáda presúva okrem iného približne 170 tankov, 200 bojových obrnených vozidiel a delostrelectvo, uviedol na twitteri vedúci oddelenia medzinárodnej vojenskej spolupráce na bieloruskom ministerstve obrany Valeryj Rаvenkа.

Už v nedeľu obyvatelia Minsku zaznamenali prílet ruských prepadových stíhačiek MiG-31, upozornil opozičný server Zerkalo, podľa ktorého nie je jasný účel nasadenia týchto strojov, pôvodne určených na ochranu dlhej ruskej hranice v polárnych končinách pred americkými bombardérmi. Zo stíhačiek ale bola vytvorená aj verzia MiG-31K, ktorá namiesto protileteckých zbraní nesie hypersonickú strelu Kinžal a tú už Rusko nasadilo do vojny proti Ukrajine. Verziu lietadiel, ktoré prileteli do Bieloruska, nemožno rozpoznať. Je ale možné, že MiG-31 s Kinžalmi majú byť prvkom ruského nátlaku na Západ. Už skôr na tento účel trojica týchto strojov preletela do Kaliningradskej oblasti, najzápadnejšej ruskej enklávy pri Balte, pripomenul bieloruský portál.

O vytvorení spoločného vojenského zoskupenia v Bielorusku informovali minulý týždeň ruský prezident Vladimír Putin a bieloruský vodca Alexander Lukašenko. Predstavitelia bieloruskej armády vtedy uviedli, že cieľom tohto zoskupenia je predovšetkým posilniť ochranu a obranu bieloruskej hranice.

Z bieloruského územia vstúpili ruskí vojaci na začiatku invázie na Ukrajinu pri ofenzíve smerom na Kyjev. Ruská armáda naďalej z bieloruského územia podniká vzdušné údery na Ukrajinu, tvrdí Kyjev aj bieloruská nezávislá opozícia.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) minulý týždeň napísal, že nový útok z Bieloruska na sever Ukrajiny je nepravdepodobný. Posilňovanie ruských vojenských kapacít tu má podľa neho za cieľ skôr viazať v priestore Kyjeva čo najväčší počet ukrajinských jednotiek, aby sa nemohli zúčastniť protiofenzívy na iných častiach frontu.