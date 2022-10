ONLINE: Irán dodávky dronov Rusku popiera, USA mu pripomínajú embargo

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 237. deň

6:10 Spojené štáty sa domnievajú, že na predaj iránskych bezpilotných lietadiel Rusku sa vzťahuje zákaz OSN. Podobný názor vyjadrili aj Francúzsko a Británia, napísala agentúra Reuters. Biely dom uviedol, že o dodávkach iránskych dronov Rusku, ktoré Teherán popiera a Kremeľ nekomentuje, existujú rozsiahle dôkazy.

Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 2231, na ktorú sa USA odvolávajú, bola schválená v súvislosti s medzinárodnou dohodou o obmedzení iránskeho jadrového programu v roku 2015. Na jej základe bolo na Irán uvalené zbrojné embargo, ktoré platilo do októbra 2020. Bezpečnostná rada ho potom nepredĺžila. Rezolúcia však podľa západných diplomatov naďalej počíta s obmedzením obchodovania s raketami a súvisiacou technológiou, a to až do októbra 2023.

Podľa Paríža a Londýna pod tento zákaz spadajú práve aj bezpilotné lietadlá. S tým súhlasia aj Spojené štáty. „Domnievame sa, že drony poskytnuté Iránom Rusku a nasadené Ruskom na Ukrajine sú medzi zbraňami, na ktoré sa vzťahuje embargo z (rezolúcie) 2231,“ uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničia Vedant Pattel.

Teherán popiera, že by bezpilotné lietadlá Rusku predával. Kremeľ situáciu nekomentuje. Podľa Spojených štátov Irán o dodávkach svojich zbraní klame. Hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová uviedla, že existujú „rozsiahle dôkazy“ o nasadení iránskych bezpilotných lietadiel Ruskom proti civilným aj vojenským cieľom na Ukrajine. Podľa nej sú toho dôkazom dnešné útoky v Kyjeve, ktoré si vyžiadali štyri obete.

Ukrajinské ministerstvo zahraničia vyzvalo Irán, aby okamžite ukončil dodávky akýchkoľvek zbraní Rusku, ktoré ich používa na teroristické útoky proti civilistom a kritickej infraštruktúre. „Poskytovanie zbraní pre vedenie dobyvateľskej vojny proti Ukrajine a pre vraždenie ukrajinských občanov robí z Iránu spoluúčastníka zločineckej agresie, vojnových zločinov a teroristických činov,“ citovala agentúra Interfax-Ukrajina z vyhlásenia ukrajinskej diplomacie. Rusko doteraz použilo iránske drony na viac ako stovku útokov na obytné domy, elektrárne, čističky a mosty v rade ukrajinských miest, kde si nálety vyžiadali desiatky obetí a ranených. Nálety poškodili tiež budovy dvoch diplomatických misií v Kyjeve.