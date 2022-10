Ukrajine vo vojne zásadne pomáhajú informácie zo Západu, tvrdí odborník

Samotné drony vojnu nezmenia. Pre Pravdu to pripomenul Mauro Gilli, expert na vojenské technológie z zürišského Centra pre bezpečnostné štúdie. "Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pravda o tom, ako úspešne obe strany nasadzujú drony, je niekde uprostred,“ povedal Gilli o ruskej vojne proti Ukrajine. Moskva v posledných dňoch viac ráz vyslala bezpilotné lietadlá z Iránu do útokov v ukrajinských mestách. Gilli však vysvetľuje, že Rusko má problém s využitím moderných vojenských systémov.

Ako by ste zatiaľ vyhodnotili používanie dronov a bezpilotných lietadiel vo vojne, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine? Na začiatku invázie sa veľa hovorilo o tom, ako ich vie Kyjev účinne nasadiť. Dokonca Ukrajinci zložili pesničku o tureckom drone Bayraktar TB2. Teraz zase vidíme diskusiu o tom, ako bezpilotné stroje vedia dobre používať Rusi, najmä tie, ktoré mali dostať z Iránu.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pravda o tom, ako úspešne obe strany nasadzujú drony, je niekde uprostred. Ódy na Bayraktar TB2, ktorý lieta v stredných výškach a má dlhý dolet, alebo teraz na iránske stroje, opisujú tieto bezpilotné lietadlá takmer ako zázračný nástroj. Najmä o Bayraktare sa hovorilo ako o niečom, čo úplne zmenilo obraz vojny. V marci sa ma na to pýtali médiá. Ale samotná technológia nič nezmenila. V prvom rade ide o to, ako a v kombinácii s čím ju použijete. Príkladom je vojna v Náhornom Karabachu.

Aké poučenie z nej vyplýva?

Azerbajdžan dokázal veľmi efektívne používať drony, lebo ich vedel nasadiť spolu s prostriedkami elektronického boja. Zjednodušene povedané – je to systém, ktorý oslepí nepriateľské radary. Predstavte si to tak, že vám niekto laserom zasvieti do očí a vy nevidíte. Keď máte oslepené radary, neviete sa brániť proti útokom zo vzduchu. Nepriateľ potom môže proti vám relatívne bezpečne vyslať drony. Nasadenie bezpilotných strojov teda závisí od viacerých faktorov. Na začiatku invázie sme videli, ako Ukrajina pomerne efektívne používala Bayraktary pri obrane, keď nimi narúšala ruské formácie obrnených vozidiel. No keď sa vojna niekedy v apríli presunula viac na Donbas a obe strany si vytvorili fixné pozície, nasadenie dronov Bayraktar sa prakticky skončilo. Rusko na vtedy ovládanom území rozmiestnilo protivzdušnú obranu. A niekedy v júni viaceré médiá zverejnili rozhovory s ukrajinskými operátormi dronov, ktorí v podstate hovorili, nech im Američania nedávajú výkonnejšie stroje ako Reaper či Predator, lebo ich Rusi aj tak zostrelia.

Čiže s týmto typom dronov si vie protivzdušná obrana dobre poradiť?

Určite. V tejto súvislosti je však zaujímavá debata o menších dronoch a o tom, ako jednej aj druhej strane pomáhajú presne zamerať ciele súpera. Vyzerá to tak, že je to v konflikte veľmi dôležité. Ukrajinci, ale aj Rusi so svojimi dronmi Orlan potom dokážu páliť na vzdialenejšie ciele. Pretože keď máte k dispozícii delostrelectvo s dlhším dosahom, potrebujete ho vedieť presne zamerať. V opačnom prípade je vám nanič. A okrem toho ešte sledujeme videá malých, povedal by som, že hračkárskych dronov, ktoré zhadzujú granáty na vojakov. Nevidel som žiadne dáta o tom, do akej miery je to efektívne. Ale čítal som rozhovory s ruskými vojakmi, že to má na nich psychologický efekt, keďže sa neustále boja, že ich niečo môže zasiahnuť.

Keď hovoríme o obrane proti bezpilotným strojom, nakoľko sú účinné protidronové pušky?

Fungujú, ale, samozrejme, majú jeden zásadný problém. Malé drony dokážu lietať veľmi nízko, nie sú veľmi hlučné a v noci ich ani nie je poriadne vidieť. Zamerať cieľ protidronovou puškou je neraz veľmi zložité. Na druhej strane, keď sa to podarí, je možné stroj zlikvidovať. Elektromagnetické vlny prerušia komunikáciu dronu s operátorom, respektíve zasiahnu do ovládania stroja a prinútia ho pristáť. Neviem však, či sú k dispozícii nejaké dáta, do akej miery sú protidronové pušky efektívne. Povedzme, koľko ráz zo 100 prípadov sa bezpilotný stroj po zameraní podarilo zničiť.

Foto: SITA/AP, Efrem Lukatsky Russia Ukraine War Drones Turecký dron Bayraktar.

Rusko sa pred inváziou rado chválilo svojimi modernými vojenskými systémami, ale v realite to nevyzerá tak, že by ich vedelo masívnejšie nasadiť na bojovom poli. Prečo je to tak?

Keď sa ma na to pýtate, hneď mi prišla na um ruská stíhačka Su-35, čo je najmodernejší stroj, ktorý má Moskva k dispozícii, a ktorý aj dokázala vyrobiť v dostatočnom počte. V prípade tohto lietadla, rovnako ako aj v prípade dronov, čo som už spomínal, však platí, že jeho nasadenie je naviazané na spoluprácu s inými vojenskými platformami. Hovoríme tomu architektúra. Samotné lietadlá sú napríklad vydané napospas protivzdušnej obrane. Potrebujete vojakov a technológie, ktoré im umožnia fungovať. Američania tomu hovoria potlačenie prostriedkov protivzdušnej obrany. Keď Moskva spustila inváziu, začalo sa debatovať o tom, že Rusko nechce alebo nedokáže zničiť ukrajinskú protivzdušnú obranu. Samozrejme, to by si vyžadovalo rôzne typy spravodajských informácií. Od ľudí aj zo satelitov. Potom by bolo Rusko schopné identifikovať a zasiahnuť kľúčové prvky ukrajinskej protivzdušnej obrany. A mnohé z nich sú mobilné a nie je na nich napísané – tu som. Ukrajina vyvinula veľké úsilie, aby zamaskovala niektoré veci, ktoré jej vojensky pomáhajú. Keď však Rusko nedokázalo narušiť protivzdušnú obranu súpera, nasadenie Su-35 je veľmi rizikové. Takže toto je asi dôvod, prečo Moskva tieto stíhačky veľmi nepoužíva. Čo sa týka ďalších moderných vojenských systémov, zdá sa, že mnohé z nich nie sú až také skvelé, ako sme si mysleli.

O ktorých zbraniach hovoríte?

Netýka sa to asi úplne najmodernejších systémov, ale pozrite sa na známe ruské drony Orlan. Určite ste videli videá, na ktorých ich Ukrajinci takpovediac rozpitvali. Bola v nich zabudovaná kamera, ktorú kúpite v bežnom obchode s elektronikou, a spôsob, akým sú tieto stroje skonštruované, je až zahanbujúci, veď je na nich aj lepiaca páska. Teraz už vieme, že ruské technológie asi nie sú až také pokročilé, ako sme predpokladali.

Je zrejmé, že bojové úspechy Ukrajincov súvisia aj s využívaním vyspelejších zahraničných systémov. Znamená to, že vojna ukázala, že Západ má prevahu nad Ruskom, pokiaľ ide o vojenské technológie?

Áno. Povedal by som, že Ukrajinci by bez západnej pomoci mali veľký problém vzdorovať ruskej okupácii. Ale nemám na mysli len dodávky zbraní. Kyjevu zásadne pomáhajú informácie, ktoré dostáva. Týka sa to pozemných vojsk aj protivzdušnej obrany. Ak ste ukrajinský vojak, ťažko Stingerom zostrelíte nízko letiace lietadlo. Kým ho zameriate, je preč. Keď však viete, že priletí, vaša šanca stúpa. Ukrajinská vlády vytvorila systém, cez ktorý môžu ľudia v reálnom čase nahlasovať pohyb vojsk. Videli sme však aj to, ako stroje krajín NATO lietajú okolo ukrajinskej hranice vrátane AWACS-ov, teda lietajúceho strediska včasného varovania a kontroly. Informácie o pohybe ruských leteckých síl, ktoré dostávala ukrajinská strana, boli zásadné pre jej protivzdušnú obranu. Podobné je to v prípade delostrelectva. Videl som videá, na ktorých ukrajinské sily boli schopné zasiahnuť veľmi dobre zamaskované ruské pozície. Je to len špekulácia, nevieme to presne, ale vyzerá to tak, že nové satelity majú frekvencie, ktoré dokážu preniknúť materiálom na kamufláž, čo v minulosti nebolo pravidlom. Takéto systémy dokážu identifikovať aj malé anomálie. Ak majú Ukrajinci k dispozícii tieto informácie, ich delostrelectvo dokáže presne zamerať ciele. Sklady paliva, zbraní, techniky. Očividne to svedčí o tom, že Západ v tejto oblasti prevyšuje Rusko. Moskva nemá k dispozícii také dobré technológie, ktoré by jej umožnili nájsť, identifikovať a zamerať dôležité mobilné ciele.

Dokáže Rusko nejako narušiť systém komunikácie Ukrajiny so Západom?

Moskva sa môže pokúsiť niečo urobiť. Lenže tieto systémy elektronického boja sú rozmiestnené lokálne. Rusko si nemôže len tak povedať, že vypne Ukrajinu. Máme správy, že od júla okupačné sily používajú systémy, ktorými sa usilujú narušiť satelitnú komunikáciu. Ale ani to celkom nerieši ruské problémy, lebo Ukrajinci dokážu odvracať pozornosť od dôležitých prvkov svojej komunikačnej infraštruktúry. Najmä v čase, keď sa im darí protiofenzíva a majú k dispozícii záložné zdroje.

Mohlo by Rusko nejako zasiahnuť západné satelity priamo vo vesmíre?

Bolo by to veľmi zložité. V 70. rokoch mali USA zopár satelitov, takže všetky boli dôležité. Dnes je ich počet neporovnateľný. Rusku by nestačilo zničiť jeden satelit, hoci, samozrejme, môže mať rôzne spôsoby, ako to urobiť.

Čo je pre vás najväčším prekvapením v súvislosti s tým, ako sa vyvíja konflikt?

Je ich viac. Ale bolo pre mňa veľkým prekvapením, ako nemoderne pôsobia ruské ozbrojené sily. V mojom výskume sa zameriavam na to, aký zložitý je technologický vývoj v obrane, a aké ťažké je potom nasadenie vyvinutých systémov do celkovej architektúry ozbrojených síl. Nehovoriac o tom, že je potrebné využiť ich efektívne. Ale vždy som čítal správy o tom, akú má Rusko dobrú priemyselnú základňu, skúsenosti a profesionálov. Že krajina na tom nie je tak zle, ako sa niekedy zdalo. Nie som priamo expert na Rusko, tak som to bral ako fakt. Priznám sa, že keď sa začala invázia, myslel som si, že sa vyvinie v prospech Moskvy. Ale už v prvý deň som bol prekvapený, keď som videl, ako ruské lietadlá poletujú vo výške 30 metrov. Pýtali sa ma na to aj v televízii a priznal som, že ma to udivilo. Lebo Rusko nezničilo ukrajinskú protivzdušnú obranu, to znamená, že nemohlo kontrolovať vzdušný priestor, ale bez toho je pozemná invázia veľmi zložitá a riskantná. Bol to náznak toho, že Rusom niečo nefunguje. Druhým prekvapením pre mňa bolo, koľko informácií sú západné vlády ochotné dávať Ukrajine, o čom sme už hovorili. Na začiatku vojny som si nemyslel, že k tomu dôjde.