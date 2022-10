Chystá sa Lukašenko napadnúť Ukrajinu?

Nájde Moskva na bojisku spojenca v Minsku? Odpoveď poznajú asi len dvaja prezidenti: bieloruský Alexandr Lukašenko a ruský Vladimir Putin. Množia sa špekulácie, že Bielorusko by sa mohlo zapojiť do vojny na Ukrajine.

Úvahy súvisia s tým, že Rusko presunulo na bieloruské územie 9-tisíc vojakov, ktorí s Bielorusmi vytvorili spoločný vojenský kontingent. „Ruská armáda k nám premiestňuje okrem iného 170 tankov, 200 bojových obrnených vozidiel a delostrelectvo," oznámil na Twitteri predstaviteľ bieloruského ministerstva obrany Valeryj Ravenka.

Lukašenko už Putinovi raz vojensky pomohol. Nepriamym spôsobom: umožnil jeho vojsku, aby na začiatku invázie vo februári tohto roku preniklo na Ukrajinu aj z bieloruského teritória.

Lukašenko je v pasci

Pavol Demeš, niekdajší slovenský minister medzinárodných vzťahov a odborník na Bielorusko, je presvedčený, že Lukašenko je od debaklu v prezidentských voľbách 2020 a po masových protestoch proti nemu obyčajnou bábkou Moskvy.

„Bábkou v rukách oveľa silnejšieho diktátora Putina," povedal pre Pravdu. Autoritársky líder z Minska pred dvomi rokmi sfalšoval výsledky volieb, aby sa udržal pri moci, a napokon zvládol obrovské demonštrácie, po ktorých veľa jeho odporcov skončilo za mrežami.

Demeš poukázal, že Kyjev musí byť ostražitý v súvislosti s dianím u svojho severného suseda, na druhej strane sa Lukašenkov režim vystavuje riziku: „Ukrajinci už, samozrejme, dobre vedia, že bieloruské územie musia monitorovať a počítať s tým, že odtiaľ môže prísť hrozba.

Bieloruskí vojaci sú však veľmi málo odhodlaní ísť bojovať na Ukrajinu a aj jednotky, ktoré tam cez víkend poslal Kremeľ, nie sú podľa dostupných správ elitné bojové útvary. Lukašenko je v pasci a v prípade priameho zapojenia jeho armády do bojov u južného suseda by sa už aj tak devastujúce sankcie EÚ a ďalších krajín ešte prehĺbili."

Kyjev je pripravený primerane reagovať

Podobné slová ako Demeš použil Oleksij Danilov, tajomník ukrajinskej Rady pre národnú bezpečnosť a obranu. „Sledujeme tieto pohyby, berieme však do úvahy, že existuje bieloruský ľud, ktorý s nami nechce bojovať, to vieme nielen my, ale aj všetci ostatní vrátane Putina," citoval Danilova server Charter 97.

Tajomník ubezpečil, že Ukrajina je pripravená primerane reagovať: „Pozorne monitorujeme, ako Rusi budú využívať bieloruské územie, a ak to bude potrebné, urobíme všetky potrebné rozhodnutia vrátane vojenských."

Danilov dokonca považuje režim Lukašenka už za nesvojprávny: „Úprimne si povedzme, že Bielorusko je okupované Ruskou federáciou, a to už dlho – v ekonomickom, politickom a inom zmysle." Táto krajina, ktorá má 9,4 milióna obyvateľov, je zvlášť závislá od ruských dodávok ropy i plynu. Na druhej strane by Bielorusko pocítilo, keby Rusko od neho nenakupovalo vo veľkom objeme. Export v roku 2021 dosiahol v prepočte takmer 14 miliárd eur. V prípade Poľska, ktoré je druhým najväčším importérom z Bieloruska, to bolo len necelých 1,6 miliardy eur.

Mobilizácia? Priveľká hrozba pre Minsk

Bieloruská armáda má 62-tisíc príslušníkov, záložníkov je 345-tisíc. Čo by mohlo nastať, keby Lukašenko povolal zálohy do zbrane? Nepochybne by išiel do veľkého rizika.

Bieloruský politológ Pavel Usov upozornil, že Lukašenko by mohol byť nepríjemne prekvapený. „Nepopulárne a pre Bielorusov neprijateľné opatrenia, ako sú mobilizácia a zatváranie hraníc, môžu vyvolať nepredvídané reakcie: paniku a hromadné odchody Bielorusov z hraníc, nemožno vylúčiť ani odpor," napísal v blogu pre stanicu Deutsche Welle.