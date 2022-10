Iránski inštruktori na Kryme učia ruských vojakov ovládať drony

Uviedli to denník The New York Times a stanica CNN s odvolaním sa na amerických predstaviteľov oboznámených s informáciami amerických spravodajských služieb.

Na pravdepodobnú prítomnosť iránskych inštruktorov na polostrove, ktorý Rusko v rozpore s medzinárodným právom anektovalo v roku 2014, poukázal ešte skôr aj americký Inštitút pre štúdium vojny.

Drony iránskej výroby podľa ukrajinských predstaviteľov v posledných týždňoch spôsobujú značné škody na ukrajinskej infraštruktúre a stoja aj za civilnými obeťami. Irán nepriznáva, že by Rusku bezpilotné lietadlá dodával. Podľa amerických médií ale poskytol Teherán Moskve prvé bezpilotné prostriedky už v prvej polovici augusta.

Iránski inštruktori z islamských revolučných gárd pôsobia na ruskej vojenskej základni na Kryme, kde sa tiež nachádza mnoho dronov dodaných z Iránu. Iránci sú na Kryme ďaleko od frontovej línie. Podľa jedného zo zdrojov CNN ich sú na polostrove desiatky. Nie je jasné, či iránski inštruktori tiež sami drony navádzajú.

„Vyslaním bezpilotných lietadiel a inštruktorov na Ukrajinu sa Irán podstatným spôsobom zaplietol do vojny na strane Ruska a podieľa sa priamo na operáciách, ktoré majú na svedomí životy alebo zranenia civilistov,“ povedal denníku The New York Times bývalý zástupca Pentagónu a dôstojník Ústrednej spravodajskej služby (CIA) vo výslužbe Mick Mulroy.

Kvôli chybám ruských operátorov bola prvá várka dodaných bezpilotných lietadiel neúčinná, povedal denníku iný nemenovaný americký činiteľ. Z prevádzky stroje vyraďovali aj technické problémy. Rusko pôvodne vyslalo vojakov na výcvik do Iránu, keď ale problémy pretrvávali, rozhodol sa Teherán vyslať inštruktorov priamo na Krym.