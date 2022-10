Zostreľovanie dronov stálo Ukrajinu viac, než drony stáli Rusov

Cena, ktorú Ukrajina vynaložila v súvislosti so zostreľovaním ruských dronov iránskej výroby, niekoľkonásobne prevyšuje čiastku, ktorú na tieto drony minulo Rusko. Vyplýva to z analýz, ktoré v stredu zverejnili mimovládne organizácie. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.