Scholz: Putin sa útokom na Ukrajinu vo všetkom prepočítal

Európska únia od sankcií a tlaku voči Moskve neustúpi, kým Rusko nezastaví svoju útočnú vojnu proti Ukrajine. V nemeckom parlamente to vyhlásil spolkový kancelár Olaf Scholz. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa neho prepočítal v slabosti Ukrajiny a ostatných Európanov a nepomáha mu ani to, že ako zbrane používa potraviny a energetické suroviny. Kancelár dodal, že slobodná Európa zo všetkých skúšok súvisiacich s inváziou vzíde jednotnejšia a nezávislejšia, ako bola pred vojnou.

„Keď Putin vo februári vojnu začal, mnohí sa domnievali, že Ukrajina bude do niekoľkých dní obsadená. Veril tomu aj Putin,“ povedal Scholz. „Dopadlo to inak, pretože Ukrajinci svoju krajinu statočne a za cenu veľkých a bolestivých obetí bránia. Dopadlo to inak aj vďaka tomu, že Ukrajinu podporili jej partneri vrátane nás, a to politicky, finančne, humanitárne aj zbraňami,“ povedal šéf spolkovej vlády.

Scholz zdôraznil, že západné demokratické krajiny odpovedali aj sankciami a že balíky sankcií uvalila voči Moskve jednotne aj Európska únia. „V tomto kurze budeme pokračovať, kým Rusko povedie brutálnu útočnú vojnu,“ povedal. Ďalší postup voči Rusku a pokračujúca pomoc Ukrajine sú významné témy začínajúceho summitu dvadsaťsedmičky v Bruseli.

Scholz odsúdil nedávne hlasovania, ktoré Rusko na okupovaných územiach Ukrajiny zorganizovalo, aby vojnu ospravedlnilo a aby mohlo oblasti anektovať. „Nelegálne pseudoreferendum v Donecku, Luhansku, Chersone a Záporoží nebolo nič iné ako fraška. Ich výsledok je neplatný,“ povedal.

Kancelár v prejave vyhlásil, že Nemecko po invázii preberá čoraz väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť východoeurópskych spojencov. Ako príklad označil Nemeckom organizovaný systém spoločnej protivzdušnej obrany, o ktorý má zatiaľ záujem 14 európskych štátov vrátane Česka. „Toto je presne ten typ synergií a šikovného prerozdelenia spolupráce, ktorý Európa pre svoju bezpečnosť podporuje,“ povedal.

Putin podľa kancelára neútočí len bombami na Ukrajincov, ale proti Európe a svetu zneužíva potraviny a energetické suroviny ako zbrane. Ani to však ruskému prezidentovi nevyjde, domnieva sa kancelár, keďže Európa podľa neho vzíde z celého konfliktu jednotnejšia a nezávislejšia.