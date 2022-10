Nový Južný Wales odmietol vpustiť inšpektorov OSN do zadržiavacieho zariadenia

Inšpektorov z podvýboru Organizácie Spojených národov (OSN) pre predchádzanie mučeniu tento týždeň nevpustili do zadržiavacieho zariadenia v austrálskom štáte Nový Južný Wales.

Ilustračná foto: Sídlo Organizácie Spoločnosti národov v americkom New Yorku

Inšpektori OSN navštevujú zariadenia na základe dobrovoľnej dohody. Úrady v Novom Južnom Walese ich však odmietli vpustiť do zadržiavacích ciel v meste Queanbeyan neďaleko Canberry. Ako uviedol hovorca miestnej vlády, nemali „predchádzajúci súhlas“ a preto im neumožnili prístup do tamojšieho miesta zadržania.

Austrália v roku 2017 ratifikovala Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu, neľudskému alebo inému ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OPCAT). Zaviazala sa tým k reformám na ochranu zadržiavaných osôb a kontrole zariadení.

Tamojšie väznice, záchytné strediská pre mládež a imigračné zariadenia dlhodobo čelia obvineniam z porušovania ľudských práv najmä v prípade aborigénov, pôvodných obyvateľov Austrálie.

Splnomocnenkyňa federálnej vlády pre ľudské práva Lorraine Finlayová potvrdila, že návšteva OSN sa stretla s odporom vlády Nového Južného Walesu. Podľa nej najľudnatejší austrálsky štát reformy na ochranu zadržiavaných osôb odkladá.

Susedný štát Queensland vo štvrtok uviedol, že bude spolupracovať s inšpektormi OSN, ale nepovolí im navštíviť lôžkové oddelenia v zariadeniach na liečbu duševných chorôb.

Austrália musí svoje záväzky splniť do januára 2023. Hoci za nedodržanie termínu jej nehrozia žiadne sankcie, mohla by sa ocitnúť na zozname krajín, ktoré nedodržiavajú pravidlá v oblasti ľudských práv. Inšpektori OSN by mohli ukončiť aj budúce návštevy Austrálie – doteraz sa tak stalo len v Rwande, Azerbajdžane a na Ukrajine.