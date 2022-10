Rusi bili zajaté ženy kladivom, potetovaným chceli odseknúť ruky

Povedali nám, že nás postrieľajú ako psov. Správali sa k nám ako k zvieratám, povedala jedna zo žien, ktoré sa dostali z ruského zajatia. Na Ukrajinu sa vrátilo 108 žien. Boli to matky a dcéry. Novinári sa priamo na miesto výmeny nedostali. Upozornili ich tiež, že ženy možno nebudú chcieť rozprávať o tom, čo zažili. "Boli sme pripravení na to, že možno nám len zamávajú z autobusu a to bude všetko," povedal reportér portálu Ukrinform. Dodal, že čakali dlhé tri hodiny. No to je nič oproti tomu, koľko na prepustenie čakali tieto ženy.

"Povedali nám, že nás postrieľajú ako psov. Správali sa k nám ako k zvieratám. Poviem to inak: Ani zvieratá sa takto nesprávajú. Oni tie dievčatá bili, mučili ich elektrickými šokmi, mlátili ich kladivom. A to bolo ešte to znesiteľnejšie. Takto nekŕmia ani psy. Potetovaným chceli odseknúť ruky, vyrezať to tetovanie. Oparili nás vriacou vodou len preto, že sme z námornej pechoty, len preto, že hovoríme po ukrajinsky,“ opísala pre ukrinform.net prežité utrpenie 26-ročná Hanna O.

Ako vojačka ukrajinskej 36. námornej brigády sa v apríli pripojila k členom pluku Azov brániacim mesto Mariupoľ pred ruskými hrdlorezmi Nakoniec areál oceliarní Azovstal opustila, keď ho Rusi začali bombardovať. Hovorí, že keby sa spolu s ostatnými nevzdala, určite by zomrela. V zajatí strávila šesť mesiacov a štyri dni. Na otázku, čo jej pomohlo prežiť, priznáva: „Sen o návrate domov.“ Ako pripomína ukrajinský portál, rodina je rozdelená. Muž je stále niekde v zajatí, jej dieťa by malo byť niekde na okupovaných územiach a matka žije v meste Mariupoľ, ktoré Rusi pravidelne ostreľujú. Viac ako pol roka nemá správy o nikom z rodiny.

„Hovorili nám, že nás nevymenia, že budeme vo väzení až do konca špeciálnej operácie a potom možno budeme mať šťastie a pôjdeme domov, alebo nebudeme. Keď tak, jednoducho vás zastrelíme ako psy, hovorili nám,“ opisuje mladá žena so slzami v očiach. „Nikto nás vraj nepotrebuje,“ spomína.

Ani zdravotníčka Viktoria nevedela, že je na zozname zajatcov určených na výmenu. Vo chvíli, keď Mariupoľ padol, mala pri sebe svoju štvorročnú dcéru. Bol práve Deň matiek, keď sa rozdelili. „Pôjdem za svojou dcérou. Tak veľmi ju chcem vidieť,“ povedala žena, ktorú držali v ruskom filtračnom tábore v Donecku, zatiaľ čo sa jej o dieťa starali príbuzní v Poľsku.

„Ďakujem, mami. Som na Ukrajine. Dnes ma vymenili. Som strašne šťastná. Nič mi nevrátili, dokumenty ani šperky. Nič. Tak veľmi ťa milujem, objím dcéru a daj jej pusu,“ volala dojatá lekárka matke.

Do Azovstaľu odišla na príkaz veliteľa. Potom musela prejsť „filtráciou“ v obci Bezimenne, kde Rusi zistili, že je členkou armády. Zadržali ju „na mesiac“ s tým, že pokiaľ na ňu nič nenájdu, pustia ju. „Ale nakoniec som v zajatí bola 165 dní,“ povedala Ukrajinka. Istý čas strávila v Olenivke, kde zahynulo asi 50 ukrajinských vojakov. Mučenie, týranie hladom i smädom, krik zajatcov a preplnené cely boli na dennom poriadku. Viktoria priznáva, že ju okupanti donútili poskytnúť rozhovor ruskej televízii. „Povedali mi, že nemôžem odmietnuť. Inak by ma zbili a to video urobili aj tak. Povedala som, čo mi nakázali. Nebolo inej cesty,“ dodáva.

Rusko a Ukrajina si vymenili celkovo 218 zajatcov. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uviedol, že sa na Ukrajinu vrátilo viac ako 100 žien a išlo o prvý prípad od začiatku konfliktu, keď sa z ruského zajatia vrátili výlučne ukrajinské ženy. „Dnes sa podarila ďalšia rozsiahla výmena väzňov. Obzvlášť emotívne a výnimočné je to, že sme z (ruského) zajatia oslobodili 108 žien. Išlo o prvú výmenu žien; v zajatí boli matky a dcéry, ktoré ich príbuzní veľmi očakávali,“ uviedol Jermak, ktorého citovala tlačová agentúra Unian.

Obe strany si mali pôvodne odovzdať 110 osôb. Ruská strana však napokon odovzdala len 108 žien. Podľa lídra doneckých separatistov Denisa Pušilina dve ženy povedali, že chcú zostať v Rusku.

Do Ruska zamierilo 110 ruských námorníkov či členov ozbrojených síl samozvaných „ľudových republík“ na východe Ukrajiny.

„Medzi prepustenými boli aj ženy a dievčatá nezákonne väznené v Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré boli zajaté ešte pred inváziou. Od roku 2019 boli v týchto pseudorepublikách väznení ľudia za ‚príliš proukrajinský postoj‘, za ktorý bol považovaný napríklad aj prevoz humanitárnej pomoci pre siroty, alebo za vykonštruovanú ‚špionáž‘ a ‚terorizmus‘,“ dodal Jermak.

Podľa jeho slov išlo o „nervóznu výmenu“ zajatcov. „Príliš veľa detailov a okamihov mohlo celý proces výmeny ovplyvniť a zmeniť jeho priebeh. Výmena vždy prináša množstvo rizík, s ktorými treba rátať už od momentu prípravy a v jej samotnom priebehu. Nie je priestor na chyby,“ dodal.

Podľa námestníčky ukrajinského ministra obrany Hanny Maljarovej sa od začiatku októbra uskutočnilo 24 výmien; z ruského zajatia sa vrátilo 808 ľudí.