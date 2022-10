Rusi niečo chystajú. Presunuli časť síl zo Sýrie, Izrael by mohol zmeniť stratégiu

Rusko nedávno odvolalo časť svojho kontingentu a systémov protivzdušnej obrany zo Sýrie. S odvolaním sa na dva západné a jeden izraelský zdroj to napísal denník The New York Times (NYT). Rusko tak z oblasti odstránilo zbrane, ktoré obmedzovali izraelské vojenské operácie v Sýrii. Podľa denníka to tiež môže ovplyvniť izraelské úvahy o poskytnutí vojenskej pomoci Kyjevu.