ONLINE: Ukrajinci a Rusi sa navzájom obviňujú z plánov zničiť Kachovskú priehradu

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil vo štvrtok Rusko zo zamínovania Kachovskej priehrady v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorú majú pod kontrolou ruské okupačné sily. Informuje o tom agentúra AFP.

„Podľa našich informácií zamínovali ruskí teroristi priehradu Kachovskej vodnej elektrárne,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom videoprejave, ktorý vo štvrtok neskoro večer zverejnil na sociálnych sieťach. „Ak sa priehrada zničí… severokrymský kanál proste zmizne,“ dodal s tým, že by to bola „obrovská katastrofa“.

Šéf ruskej okupačnej správy Chersonskej oblasti Saldo v stredu podľa RIA Novosti zopakoval svoje skoršie tvrdenie, že ukrajinské ozbrojené sily by mohli zničiť hrádzu priehrady Kachovské vodné elektrárne, čo by viedlo k zatopeniu niektorých miest a voda by sa dostala až do Chersonu. „Voda na niektorých miestach stúpne o meter, ľudia tam musia byť rýchlo evakuovaní,“ povedal v ruskej televízii Saldo. Samotný Cherson je podľa neho položený vyššie, napriek tomu sú niektoré časti prípadným zatopením ohrozené.

Priehrada Kachovskej vodnej elektrárne je na rieke Dneper, a síce v oblasti, ktorú ovládajú ruskí vojaci, pričom je pomerne blízko ku kontaktnej línii s ukrajinskými silami, pripomína AFP.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo štvrtok tiež varoval, že Rusko zrejme pripravuje útok na Kachovskú vodnú elektráreň. Experti z ISW uviedli, že Moskva je pravdepodobne presvedčená, že „narušenie Kachovskej priehrady môže prekryť jej stiahnutie sa z pravého brehu rieky Dneper“.

Ruské ozbrojené sily totiž utekajú pred postupujúcou ukrajinskou armádou. Ruský útok na vodnú elektráreň pri meste Kachovka by mohol podľa ISW „zabrániť ukrajinskému postupu cez rieku alebo ho oneskoriť.“

Samotné Rusko pritom v utorok oznámilo, že „dostalo informácie, že Kyjev má v úmysle zaútočiť“ na túto priehradu, čo podľa Moskvy „spôsobí ničivé záplavy“ v meste Cherson.

Podľa ISW však vydali ruské úrady takéto varovanie pre to, že sa ruské sily „chystajú poškodiť priehradu a obviniť Ukrajinu z následných škôd a strát na životoch“. Rusi tiež podľa ISW využijú následné záplavy za zakrytie svojho ústupu ďalej na juh.