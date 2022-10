Ruskí okupanti sa pokúsia zničiť Kachovskú priehradu. Rozliaty Dneper im môže pomôcť

Ruské sily sa pravdepodobne pokúsia vyhodiť do vzduchu priehradu Kachovskej vodnej elektrárne. Budú sa tak snažiť zakryť svoje stiahnutie z oblasti a zároveň tak budú chcieť zabrániť ukrajinským silám, aby ich prenasledovali hlbšie do Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti. Vo svojom pravidelnom hodnotení vývoja vojny na Ukrajine to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Podľa ISW má Rusko „všetky dôvody na to, aby sa pokúsilo poskytnúť krytie svojim ustupujúcim silám a navyše tak rozšírilo rieku Dneper, ktorú by ukrajinské sily museli prekročiť, aby mohli pokračovať v protiofenzíve“. Ako inštitút už skôr uviedol, z útoku na priehradu ruské sily takmer určite obvinia Ukrajinu. Tá pritom na odpálenie priehrady do povetria nemá žiadny materiálny záujem, voda by mohla zaplaviť 80 ukrajinských miest a vysídliť stovky tisíc ľudí. Pritom by boli tiež narušené už teraz slabé dodávky elektriny na Ukrajine, dodal ISW.

Zamínovanie priehrady Kachovskej vodnej elektrárne a možný útok na ňu spomenul už vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zástupca ruských okupačných úradov v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov toto tvrdenie okamžite poprel. Povedal, že „ide o nepravdivú informáciu a že Zelenskyj je klamár“. A dodal, že naopak Ukrajinci sa snažia zakryť „vlastné zločinné plány“.

Ruské sily tiež pokračujú v budovaní prechodov cez rieku Dnepr, dokončili provizórny most vedľa často ostreľovaného a poškodeného Antonivského mosta v Chersone. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany v pravidelnej správe, ktorá sa opiera o zistenia spravodajských služieb. „Hoci bolo použitie podobných mostov takmer určite zahrnuté do plánovania operácií v Európe za čias Sovietskeho zväzu, teraz je to pravdepodobne po prvý raz za niekoľko desaťročí, čo ruská armáda tento most potrebuje,“ uviedla britská rozviedka.