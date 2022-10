Erdogan navrhuje referendum o práve nosiť hidžáb v štátnych inštitúciách

Táto téma v posledných mesiacoch dominuje politickým debatám v krajine, kde sa budúci rok budú konať parlamentné voľby.

Erdoganova vládna Strana spravodlivosti a rozvoja v roku 2013 zrušila dlhotrvajúci zákaz nosenia hidžábu v štátnych inštitúciách. Samotný prezident to využíva ako príklad rozdielu medzi jeho stranou reprezentujúcou veriacich moslimských Turkov a sekulárnych strán, ktoré krajine vládli predtým, než sa v roku 2002 dostal k moci.

„Ak máte odvahu… spravme z tejto záležitosti referendum… nechajme národ, nech rozhodne,“ povedal Erdogan narážajúc na kroky lídra hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Kemala Kiličdaroglua.

Kiličdaroglu totiž navrhol zákon zaisťujúci právo nosiť moslimskú šatku, aby rozptýlil obavy, že by jeho strana chcela znova zaviesť ich zákaz. Podľa expertov tak chce voličom, ktorí sú veriaci, ukázať, že sa nemusia ničoho báť, ak budú voliť jeho stranu.

Erdogan v reakcii navrhol ústavnú zmenu, ktorá by podľa jeho slov v krátkom čase mala byť poslaná do parlamentu. Ak by nezískal podporu poslancov, táto otázka by sa podľa neho mohla riešiť prostredníctvom referenda.