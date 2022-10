Johnson kričí: Chcem byť opäť premiérom!

Nie je favoritom, ale už zvládol to, po čom vždy najviac túži. Dokázal na seba upriamiť pozornosť. Boris Johnson by sa rád vrátil do kresla britského premiéra, z ktorého musel len pred niekoľkými týždňami odísť po sérii škandálov. Jeho ambície však prispievajú k chaosu, v ktorom sa zmieta Konzervatívna strana.

Vo štvrtok minulý týždeň oznámila rezignáciu predsedníčka vlády Liz Trussová, hoci na Downing Street 10 nastúpila iba 6. septembra. Politický väz jej však veľmi rýchlo zlomili ekonomické predstavy jej ministra financií Kwasiho Kwartenga, ktorý sa musel z vlády porúčať po 38 dňoch.

Slabá pamäť?

Toryovci, ako v Británii volajú konzervatívcov, tak opäť hľadajú lídra strany a predsedu vlády. A Johnson, cítiac príležitosť, priletel do boja z dovolenky v Karibiku. Pokúša sa staviť na to, že politická pamäť ľudí je veľmi slabá.

"Ako keď sa pes vracia k svojim vývratkom, tak Konzervatívna strana už zabudla, že kým prišla Trussová, Johnson bol najmenej populárnym britským predsedom vlády po druhej svetovej vojne,“ pripomenul na sociálnej sieti Twitter Edward Luce, komentátor denníka Financial Times.

Zdá sa však, že najmä konzervatívnym poslancom ešte zostal istý pud sebazáchovy. Pravidlá na výber predsedu strany sú nastavené tak, že kandidát na lídra potrebuje získať podporu minimálne 100 zákonodarcov, ktorých je celkovo 357. Johnsonov tábor veľmi rýchlo vyhlásil, že potrebné podpisy má. No podľa BBC sa do dnešného rána k bývalému premiérovi priklonilo len o niečo viac ako 50 poslancov.

Počty sa môžu ešte meniť, ale Johnson nemá príliš veľa času. Už zajtra poobede o tretej hodine stredoeurópskeho času musia kandidáti dokázať, že splnili podmienky, a zatiaľ má minimálne 100 podpisov len exminister financií Rishi Sunak. Do boja sa hlási aj bývalá šéfka rezortu obrany Penny Mordauntová, ale tá asi nebude mať dostatočnú podporu medzi poslancami.

"Najpravdepodob­nejší scenár je v tejto chvíli taký, že Trussovú nahradí Sunak,“ uviedol pre Pravdu Simon Usherwood, profesor politológie a medzinárodných vzťahov na britskej Open University.

Podľa experta má bývalý minister financií najlepšie šance z dvoch hlavných dôvodov. Sunakova rezignácia v júli zásadne prispela k tomu, že na Downing Street 10 musel Johnson skončiť. Exfinancmajster potom síce prehral stranícky lídersky súboj s Trussovou, ale v kampani upozorňoval na riziká ekonomických návrhov súperky.

Foto: SITA/AP, Scott Garfitt Rishi Sunak Exminister financií Rushi Sunak je favoritom na to, aby sa stal novým britským premiérom.

"Ukázalo sa, že Sunak mal pravdu, keď kritizoval Trussovej politiky. A okrem toho v jeho prospech hovorí jednoducho to, že nie je Borisom Johnsonom. Bývalý premiér má veľmi hlasných podporovateľov, ale medzi poslancami má zničenú reputáciu. Je veľmi náročné si predstaviť, že mu odpustia všetky problémy s takzvanou partygate (Johnsona, ale aj Sunaka, vyšetrovali za porušovanie proticovidových pravidiel, pozn. red.) a s mnohými ďalšími škandálmi,“ povedal Usherwood.

Aj odborník na britskú politiku Martin Farr s univerzity v Newcastli si myslí, že Sunak má najväčšie šance stať sa britským premiérom. "Podporili ho nielen jeho stúpenci, ale aj ľudia, ktorí boli naposledy proti nemu. Napríklad ministerka medzinárodného obchodu Kemi Badenochová, bývalý hlavý brexitový vyjednávač s EÚ David Frost a štátny tajomník pre Severné Írsko Steve Baker. Zdá sa, že skúsenosť s Trussovej vládou vyjasnila konzervatívcom mysle. Sunak je pre nich najbezpečnejším kandidátom,“ vysvetlil pre Pravdu Farr.

Britskí premiéri po brexite David Cameron: do úradu nastúpil 11. mája 2010, 23. júna 2016 sa konalo brexitové referendum, vo funkcii skončil 13. júla 2016. Theresa Mayová: nastúpila 13. júla 2016, z Downing Street 10 odišla 24. júla 2019. Boris Johnson: premiérom sa stal 24. júla 2019, vládol do 6. septembra 2022. Liz Trussová: predsedníčkou vlády je od 6. septembra, ale 20. októbra oznámila, že rezignuje.

Johnsonovo eso

Johnson má však jedno eso v rukáve. Ak by sa minimálnu podporu 100 poslancov podarilo získať len Sunakovi, automaticky sa stane šéfom toryovcov a premiérom. Keď to však dokáže aj bývalý predseda vlády, o víťazovi nakoniec budú rozhodovať členovia strany. A v tom prípade by Johnsonove šance výrazne stúpli. Hlasovanie by bolo on-line a skončilo by sa v piatok 28. októbra.

"Keď sa do pretekov zapoja členovia strany, Johnson má dobrú šancu vyhrať. V prípade, že to zostane len na poslancoch, stavil by som na Sunaka,“ reagoval pre Pravdu odborník na britskú politiku Robin Pettitt.

Viacerí konzervatívni politici sa obávajú, že celý proces sa bude zbytočne naťahovať, čo by prispelo k ďalšej polarizácii strany. Johnson a Sunak sa v sobotu stretli, ale ani jeden z nich nechcel prezradiť, o čom rokovali. Špekuluje sa však, že expremiér by od svojho rivala mohol dostať ponuku, aby zo súboja odstúpil. Johnson by sa napríklad v budúcej Sunakovej vláde mohol stať ministrom zahraničných vecí s nejakými rozšírenými právomocami, do ktorých by mohla patriť koordinácia politík týkajúcich sa Ukrajiny. Bývalý predseda vlády je v Kyjeve veľmi populárny, lebo patril k najjasnejším kritikom ruskej invázie a Londýn Ukrajincom pomáhal dodávkami zbraní ešte pred útokom.

Bez ohľadu na to, kto sa stane britským premiérom, bude čeliť veľmi zložitej situácii. V prieskumoch verejnej mienky sa popularita konzervatívcov momentálne pohybuje len tesne nad 20 percentami. Za opozičných labouristov, ktorí žiadajú predčasné voľby, by hlasovalo viac ako 50 percent Britov.

Nový britský predseda vlády bude musieť riešiť prehlbujúce sa ekonomické problémy vrátane cien energií a inflácie. Stále viditeľnejšie sú aj dôsledky brexitu, keď si v tejto chvíli len 35 percent Britov myslí, že bolo správne, že ich krajina odišla z Európskej únie.