Je ti zima, ruský okupant? Ukrajinci sa na vojnu „zatepľujú“

Kyjev potrebuje zbrane, ale je nevyhnutné, aby sa postaral aj o svojich vojakov, keď udrie mráz. Pentagon minulý týždeň uviedol, že USA posielajú Ukrajincom približne 50-tisíc búnd na zimné obdobie, 4 700 párov nohavíc a 39-tisíc flisových čiapok, viac ako 23-tisíc párov topánok, 18-tisíc rukavíc a 6-tisíc stanov.

VIDEO: Ako Vikingovia. NATO musí v Arktíde reagovať na Rusko a Čínu

Pozrite si na videu NATO cvičenie Cold Response 22

Informoval o tom denník Wall Street Journal. Podľa novín okrem Spojených štátov zimné oblečenie pre ukrajinských vojakov posiela aj Kanada, Bulharsko a ďalšie štáty NATO.

„Zima bude určite výzvou pre všetky strany na bojisku,“ povedal hovorca Pentagonu Pat Ryder. „Rusko práve teraz čelí niektorým výrazným výzvam v oblasti logistiky a udržateľnosti svojho úsilia. Toto bude s nástupom zimných mesiacov len ťažšie, a preto, aby sa to dalo využiť, je z operačného hľadiska potrebné konať rýchlo,“ zdôraznil predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

USA neočakávajú, že sa boje na zimu prerušia, ako sa to napríklad dialo v Afganistane. Ukrajinci bojujú o to, aby oslobodili územia okupované ruskými silami. Pozornosť sa momentálne zameriava najmä na Cherson na juhu krajiny. Ale blato, sneh a dážď budú komplikovať manévre jednotiek.

Čítajte viac Ukrajine vo vojne zásadne pomáhajú informácie zo Západu, tvrdí odborník

Zima však asi bude väčším problémom pre ruských okupantov, čo by mohlo ovplyvniť ich vôľu viesť vojnu. "Ak bojujete v takýchto podmienkach, keď sa váš tank vždy zasekne, a keď sa stále niečo pokazí a je vám v jednom kuse zima a ste mokrý, ovplyvňuje to to, čo by sme nazvali morálnou zložkou armády,“ povedal v Bruseli pre portál Politico predstaviteľ NATO, ktorý si neželal by menovaný.

„Očakávam, že Ukrajinci budú počas zimy pokračovať v tom, že budú robiť všetko, čo sa bude dať, aby znovu získali svoje územie a boli efektívni na bojisku. Spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili, že dostanú to, čo je potrebné, aby boli efektívni,“ uviedol americký minister obrany Lloyd Austin.

„Myslím si, že všetci očakávame, že zima ovplyvní úroveň aktivity na bojisku. Musíme však byť opatrní, aby sme tomu neprikladali až príliš veľký význam, pretože toto nie je vojna veľkých manévrov. Veľa z toho, čo sa deje, sú potýčky, delostrelecké bitky a hľadanie príležitostí, na ktorých sa potom dá stavať,“ vysvetlil podľa Politico šéf britského generálneho štátu admirál Tony Radakin.